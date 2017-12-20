Первый трамвай без кондуктора вышел на маршрут № 8
В Новосибирске началось тестирование бескондукторной системы оплаты проезда. Пилотный проект по внедрению такой системы в городском общественном транспорте заработала на одном трамвае маршрута № 8.
В Новосибирске началось тестирование бескондукторной системы оплаты проезда. Пилотный проект по внедрению такой системы в городском общественном транспорте заработала на одном трамвае маршрута № 8.
Для организации бескондукторного проезда в салоне трамвая, следующего от
По сути, установленные терминалы — это электронный аналог советских компостеров. Подобные системы успешно зарекомендовали себя за границей — в Чехословакии и Германии. Конечно, есть вероятность, что при новой системе не все пассажиры будут рассчитываться за проезд. Однако власти надеются на совесть горожан, но при этом планируют увеличить число контролеров на линии.
Отметим, что безкондукторную систему оплаты в транспорте уже пытались внедрить в Новосибирске в середине прошлого десятилетия. Однако тогда она потерпела фиаско.
Добавим, что на днях в Новосибирске все пассажиры лишились скидки на проезд в метро, трамваях и троллейбусах, которую им раньше предоставляла Единая транспортная карта (ЕТК). Власти Новосибирска