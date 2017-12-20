Первый трамвай без кондуктора вышел на маршрут № 8

Источник: VN.ru

Для организации бескондукторного проезда в салоне трамвая, следующего от Новосибирск-Западного до Чистой слободы, появились терминалы самообслуживания. Чтобы оплатить проезд, необходимо приложить свою транспортную карту к считывающему устройству. Терминал спишет стоимость проезда и выдаст контрольный билет, на котором имеются все необходимые реквизиты.

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По сути, установленные терминалы — это электронный аналог советских компостеров. Подобные системы успешно зарекомендовали себя за границей — в Чехословакии и Германии. Конечно, есть вероятность, что при новой системе не все пассажиры будут рассчитываться за проезд. Однако власти надеются на совесть горожан, но при этом планируют увеличить число контролеров на линии.

Отметим, что безкондукторную систему оплаты в транспорте уже пытались внедрить в Новосибирске в середине прошлого десятилетия. Однако тогда она потерпела фиаско.