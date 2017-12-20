Общественный транспорт города готов к работе в сложных погодных условиях

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгограда, водители всех 420 автобусов большой и средней вместимости, обслуживающих муниципальные опорные и вспомогательные маршруты, прошли сезонный инструктаж по особенностям вождения в сложных погодных условиях. На всех автобусах установлена всесезонная резина, которая обеспечивает надежное сцепление с дорогой в любое время года.