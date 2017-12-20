Общественный транспорт города готов к работе в сложных погодных условиях
Водители ПАТП-7 и МУП «Метроэлектротранс» готовы к работе в сложных дорожных условиях, вызванных гололедом.
Водители ПАТП-7 и МУП «Метроэлектротранс» готовы к работе в сложных дорожных условиях, вызванных гололедом.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
МУП «Метроэлектротранс» также предпринимает дополнительные меры во избежание обледенения контактной сети, рельсов и стрелочных переводов. Техперсонал утром при выпуске подвижного состава на линию уделит особое внимание состоянию головок и вставок токоприемников троллейбусов. Работники службы пути посыпают остановочные платформы на трамвайных маршрутах. На предприятии также проведен дополнительный инструктаж о работе в сложных погодных условиях.