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13:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Общественный транспорт города готов к работе в сложных погодных условиях

Водители ПАТП-7 и МУП «Метроэлектротранс» готовы к работе в сложных дорожных условиях, вызванных гололедом.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгограда, водители всех 420 автобусов большой и средней вместимости, обслуживающих муниципальные опорные и вспомогательные маршруты, прошли сезонный инструктаж по особенностям вождения в сложных погодных условиях. На всех автобусах установлена всесезонная резина, которая обеспечивает надежное сцепление с дорогой в любое время года.

МУП «Метроэлектротранс» также предпринимает дополнительные меры во избежание обледенения контактной сети, рельсов и стрелочных переводов. Техперсонал утром при выпуске подвижного состава на линию уделит особое внимание состоянию головок и вставок токоприемников троллейбусов. Работники службы пути посыпают остановочные платформы на трамвайных маршрутах. На предприятии также проведен дополнительный инструктаж о работе в сложных погодных условиях.

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