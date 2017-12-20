Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Матвиенко рассказала о чувстве стыда из-за матрешек
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
ДНР сообщила о неудачной попытке офицеров РФ покинуть республику
Восемь плохих сценариев для 2028 годаBloomberg выпустило «Справочник пессимиста» на ближайшее десятилетие
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
«Прощать не намерена»: певица Семенова рассталась с мужем
Мишулина на фото с братом: Добро должно побеждать
Американка дожила до ста лет благодаря чизбургерам
Максим Виторган признался, что его восхищает в Ксении Собчак
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
09:36 (мск), источник: НИА Самара

Автомобильное движение по ул. Ново-Вокзальной в Самаре частично приостановлено

Такие меры приняты на время ремонта теплосети.

Источник: Reuters

Сегодня, 20 декабря, в 1:30 ночи специалисты «Предприятия тепловых сетей» выявили повреждение теплосети диаметром 400 мм в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Юных Пионеров. Ночью было оперативно произведено ограждение места повреждения, выведен из работы подающий трубопровод, выполнены земляные работы. На данный момент начат демонтаж поврежденного участка теплосети. Планируется заменить 1 метр трубы. Управляющим компаниям района предложено перейти на резервную схему подачи тепла.

На время работ приостановлено автомобильное движение по ул. Ново-Вокзальной, по движению от ул. Ставропольской в сторону ул. Юных Пионеров. В планах теплоэнергетиков завершить все ремонтные работы на объекте сегодня до конца рабочего дня.

Ремонтные работы координируются с департаментом ЖКХ г. о. Самара и администрацией Промышленного района г. Самара.

Руководство «ПТС» приносит извинения жителям города за временные неудобства и просит автолюбителей заранее выбирать удобный маршрут следования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Судебные приставы Самары разыскали должника, который сбежал от отбывания обязательных работ
Устроивший взрыв в многоэтажке в Ставрополе мужчина ликвидирован
Белый дом заявил о жесткой позиции Трампа в отношении России
ГА ООН приняла резолюцию Украины по правам человека в Крыму
Расследование дела по крушению Ту-154 близ Сочи будет продлено
Памфилова обвинила Ходорковского в давлении на ЦИК
СМИ узнали, какой банк стал жертвой атаки через систему SWIFT
Актеры из «Иронии судьбы» прокомментировали переход фильма
Спорт
Валерий Карпин: Не надо верить в Валеру, надо болеть за «Ростов» Новым главным тренером «Ростова» назначен Валерий Карпин. 48-летний специалист подписал контракт на 2,5 года
Авто
Новые правила регистрации авто: 4 главных изменения Проект нового приказа МВД, который установит новые правила регистрации автомобилей, появился на портале regulation.gov.ru
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Миронов: программе реновации Петербурга нужна перезагрузка за счет бюджета
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Ева Лонгория беременна первенцем Актриса скоро станет мамой.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь