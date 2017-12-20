Автомобильное движение по ул. Ново-Вокзальной в Самаре частично приостановлено

Источник: Reuters

Сегодня, 20 декабря, в 1:30 ночи специалисты «Предприятия тепловых сетей» выявили повреждение теплосети диаметром 400 мм в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Юных Пионеров. Ночью было оперативно произведено ограждение места повреждения, выведен из работы подающий трубопровод, выполнены земляные работы. На данный момент начат демонтаж поврежденного участка теплосети. Планируется заменить 1 метр трубы. Управляющим компаниям района предложено перейти на резервную схему подачи тепла.

На время работ приостановлено автомобильное движение по ул. Ново-Вокзальной, по движению от ул. Ставропольской в сторону ул. Юных Пионеров. В планах теплоэнергетиков завершить все ремонтные работы на объекте сегодня до конца рабочего дня.

Ремонтные работы координируются с департаментом ЖКХ г. о. Самара и администрацией Промышленного района г. Самара.