Автомобильное движение по ул. Ново-Вокзальной в Самаре частично приостановлено
Такие меры приняты на время ремонта теплосети.
Такие меры приняты на время ремонта теплосети.
Сегодня, 20 декабря, в 1:30 ночи специалисты «Предприятия тепловых сетей» выявили повреждение теплосети диаметром 400 мм в районе пересечения улиц
На время работ приостановлено автомобильное движение по ул.
Ремонтные работы координируются с департаментом ЖКХ г. о. Самара и администрацией Промышленного района г. Самара.
Руководство «ПТС» приносит извинения жителям города за временные неудобства и просит автолюбителей заранее выбирать удобный маршрут следования.