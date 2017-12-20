Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня
В Казахстане отрог Сибирского антициклона начинает отступать под натиском тёплых и влажных воздушных масс с Атлантики, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Казахстане отрог Сибирского антициклона начинает отступать под натиском тёплых и влажных воздушных масс с Атлантики, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».
С этими воздушными массами и будет связано потепление в Казахстане в предстоящие трое суток.
«Однако они не только вызовут повышение температуры, но и принесут с собой снег, метель и сильный порывистый ветер», — говорится в сообщении.