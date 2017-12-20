Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украина заявила о начале «освобождения» Крыма
Россияне подвели секс-итоги года
СМИ узнали о запрете на подарочные корзинки после дела Улюкаева
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Минск назвал причину отказа от закупки электроэнергии из России
Восемь плохих сценариев для 2028 годаBloomberg выпустило «Справочник пессимиста» на ближайшее десятилетие
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Киев предрек широкомасштабное наступление ополченцев — СМИ
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
Иванка Трамп вышла в свет в костюме из масс-маркета
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
12:28 (мск), источник: Zakon.kz

Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня

В Казахстане отрог Сибирского антициклона начинает отступать под натиском тёплых и влажных воздушных масс с Атлантики, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 50% 757 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Zakon.kz

С этими воздушными массами и будет связано потепление в Казахстане в предстоящие трое суток.

«Однако они не только вызовут повышение температуры, но и принесут с собой снег, метель и сильный порывистый ветер», — говорится в сообщении.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Александр Винокуров предстанет перед судом
Казахстан выступил против антироссийской резолюции ООН
Госдума приняла закон о 10 годах тюрьмы за телефонный терроризм
В России и мире вырос спрос на надувные танки и ракеты
Сбой в работе касс парализовал работу торговых сетей и заправок
ЦИК уведомят о сборе инициативной группы по выдвижению Путина
СМИ узнали, какой банк стал жертвой атаки через систему SWIFT
Памфилова сочла заявление Ходорковского давлением на ЦИК
Курс биткоина упал на 15%
Спорт
Ты меня уважаешь? «Барса» не будет поздравлять «Реал» Перед первым класико в чемпионате-2017/18 испанцев вновь волнует коридорный вопрос
Авто
Новые правила регистрации авто: 4 главных изменения Проект нового приказа МВД, который установит новые правила регистрации автомобилей, появился на портале regulation.gov.ru
Hi-Tech
Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона Маск собирался отправить свой номер техническому директору компании Oculus, но случайно выложил его в Twitter
Кино
Шоу про экстрасенсов засудили за выдуманные предсказания Создатели передачи «Экстрасенсы ведут расследование» возместят моральный ущерб жителю Череповца
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Женщина родила зачатую 25 лет назад дочку Новорожденная Эмма Рен Гибсон, сама не подозревая о том, установила рекорд, почти четверть века проведя в виде замороженного эмбриона.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь