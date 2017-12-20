Казахстанские заключённые смогут дистанционно получить высшее образование

Источник: Informburo.kz

Этот проект стимулирует заключённых к успешной адаптации после освобождения и заниматься профессиональной деятельностью.

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«Каждый человек имеет право на образование. Высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. В Казахстане 2 834 осуждённых проходят обучение в общеобразовательных заведениях, а количество осуждённых, получающих профессиональное образование, составляет 3 757 человек. Это всего лишь 10% от общего числа осуждённых к лишению свободы», — отметил региональный директор PRI Азамат Шамбилов.

В качестве пилотного проекта приказом министра внутренних дел определены два учреждения, где внедрят новые программы обучения. Это ЛА-155/8 в посёлке Заречный Алматинской области и АП-162/3 в Павлодаре. Проект начнёт работу уже в первом квартале 2018 года.