Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Галкин не сразу смог "пожениться" с Меньшовой
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Фильм, заставивший зрителей падать в обморок во время просмотра
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Белоруссия отказалась от закупки электроэнергии из РФ из-за цены
Восемь плохих сценариев для 2028 годаBloomberg выпустило «Справочник пессимиста» на ближайшее десятилетие
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
Киев предрек широкомасштабное наступление ополченцев — СМИ
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
Иванка Трамп вышла в свет в костюме из масс-маркета
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
12:32 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстанские заключённые смогут дистанционно получить высшее образование

Осуждённые казахстанцы получат возможность дистанционно обучаться в высших учебных заведениях страны, сообщает представительство PRI (Международной тюремной реформы) в Центральной Азии.

Источник: Informburo.kz

Этот проект стимулирует заключённых к успешной адаптации после освобождения и заниматься профессиональной деятельностью.

Читайте также
Урок футбола внедрен в 215 школах Казахстана

«Каждый человек имеет право на образование. Высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. В Казахстане 2 834 осуждённых проходят обучение в общеобразовательных заведениях, а количество осуждённых, получающих профессиональное образование, составляет 3 757 человек. Это всего лишь 10% от общего числа осуждённых к лишению свободы», — отметил региональный директор PRI Азамат Шамбилов.

В качестве пилотного проекта приказом министра внутренних дел определены два учреждения, где внедрят новые программы обучения. Это ЛА-155/8 в посёлке Заречный Алматинской области и АП-162/3 в Павлодаре. Проект начнёт работу уже в первом квартале 2018 года.

«Взяв за основу опыт зарубежных стран, Казахстан выстраивает собственный процесс социальной адаптации, где основным элементом является система образования в учреждениях УИС. Она должна строится с учётом требований, предъявляемых на рынке труда для всех граждан: конкурентоспособности, компетентности, умения решать поставленные задачи», — добавил заместитель председателя Комитета УИС Мейрам Аюбаев.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Узбекистанцы стоят в очереди на границе за дешёвыми казахстанскими продуктами
Госдума приняла закон о 10 годах тюрьмы за телефонный терроризм
В России и мире вырос спрос на надувные танки и ракеты
Сбой в работе касс парализовал работу торговых сетей и заправок
ЦИК уведомят о сборе инициативной группы по выдвижению Путина
СМИ узнали, какой банк стал жертвой атаки через систему SWIFT
Памфилова сочла заявление Ходорковского давлением на ЦИК
Курс биткоина упал на 15%
Спорт
Ты меня уважаешь? «Барса» не будет поздравлять «Реал» Перед первым класико в чемпионате-2017/18 испанцев вновь волнует коридорный вопрос
Авто
Новые правила регистрации авто: 4 главных изменения Проект нового приказа МВД, который установит новые правила регистрации автомобилей, появился на портале regulation.gov.ru
Hi-Tech
Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона Маск собирался отправить свой номер техническому директору компании Oculus, но случайно выложил его в Twitter
Кино
Шоу про экстрасенсов засудили за выдуманные предсказания Создатели передачи «Экстрасенсы ведут расследование» возместят моральный ущерб жителю Череповца
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Женщина родила зачатую 25 лет назад дочку Новорожденная Эмма Рен Гибсон, сама не подозревая о том, установила рекорд, почти четверть века проведя в виде замороженного эмбриона.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь