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12:31 (мск), источник: РИА Новости

Общественники предложили дать врачам право отказывать в проведении абортов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ предлагает наделить врачей неоспоримым правом отказываться от проведения абортов по соображениям совести, сообщает издание RT.

Согласно проекту документа, имеющегося в распоряжении RT, с точки зрения традиционной профессиональной этики врача, аборты противоречат ее базовым принципам, таким как «не навреди», «не вручи никакой женщине абортивного пессария».

«Поэтому в том числе актуальной остается проблема полноценной реализации права медицинских работников и фармацевтов на отказ от соучастия в совершении абортов по соображениям совести», — цитирует издание проект.

По словам одного из авторов инициативы, координатора Общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергея Чеснокова, врачам трудно отказаться от проведения абортов, так как они сталкиваются с давлением руководства.

«Сейчас врач должен каждый раз писать бумагу… ее одобряют только в том случае, если в лечебном учреждении есть другие врачи, которые могут сделать аборт. Мы выступаем за то, чтобы любой врач по соображениям совести имел возможность раз и навсегда отказаться от проведения аборта и при этом не испытывал давления коллег по цеху, чтобы его не осуждали и была воспринята его позиция», — сказал он RT.

Также, согласно проекту, предлагается рассматривать эмбрион и плод как второго пациента, лечить его от каких-либо заболеваний и патологий во время развития в утробе. Документ планируют окончательно утвердить и направить в Минздрав и профильные комитеты Госдумы до конца 2017 года.

В Минздраве RT пояснили, что действующие законы дают врачам возможность отказаться от проведения аборта. Для этого нужно письменно уведомить руководство. В таком случае медицинская организация должна найти врачу замену.

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