В Крыму появилась первая библиотека для слепых

Накануне, 19 декабря, в День Святого Николая Чудотворца, начала работу первая в Республике Крым библиотека для слепых и слабовидящих.

Специализированное учреждение появилось в городе-курорте Евпатория. Нужно отметить, что библиотека для слепых — это новое подразделение Евпаторийской централизованной библиотечной системы.

— Из городского бюджета было выделено 602 тысячи рублей на ремонт помещения, покупку специальной литературы шрифта Брайля, — сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории, — также учреждение подключено к сети Интернет, есть два ноутбука.