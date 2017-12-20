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09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму появилась первая библиотека для слепых

Специализированное учреждение открыто в Евпатории.

Накануне, 19 декабря, в День Святого Николая Чудотворца, начала работу первая в Республике Крым библиотека для слепых и слабовидящих.

Специализированное учреждение появилось в городе-курорте Евпатория. Нужно отметить, что библиотека для слепых — это новое подразделение Евпаторийской централизованной библиотечной системы.

— Из городского бюджета было выделено 602 тысячи рублей на ремонт помещения, покупку специальной литературы шрифта Брайля, — сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории, — также учреждение подключено к сети Интернет, есть два ноутбука.

Мэр Евпатории Андрей Филонов подчеркнул, что библиотека — настоящий подарок для людей с ограниченными возможностями: — Библиотека — не просто место для чтения. Это социально-культурный и досуговый центр. Хочется, чтобы она развивалась именно в этом направлении, становилась современной и востребованной.

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