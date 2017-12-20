В Крыму появилась первая библиотека для слепых
Специализированное учреждение открыто в Евпатории.
Специализированное учреждение открыто в Евпатории.
Накануне, 19 декабря, в День Святого Николая Чудотворца, начала работу первая в Республике Крым библиотека для слепых и слабовидящих.
Специализированное учреждение появилось в
— Из городского бюджета было выделено 602 тысячи рублей на ремонт помещения, покупку специальной литературы шрифта Брайля, — сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории, — также учреждение подключено к сети Интернет, есть два ноутбука.
Мэр Евпатории Андрей Филонов подчеркнул, что библиотека — настоящий подарок для людей с ограниченными возможностями: — Библиотека — не просто место для чтения. Это