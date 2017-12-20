Волгоград приглашает на семейный праздник
В Волгограде в Комсомольском парке 24 декабря пройдет семейная елка «Вместе в Новый год». Программа организована региональным отделением партии «Единая Россия», при поддержке проекта «Крепкая семья».
В Волгограде в Комсомольском парке 24 декабря пройдет семейная елка «Вместе в Новый год». Программа организована региональным отделением партии «Единая Россия», при поддержке проекта «Крепкая семья».
Семейная елка пройдет уже во второй раз. Жители и гости города в кругу родных и близких смогут присоединиться к новогодним забавам, насладиться атмосферой зимнего праздника.
На главной сцене состоится театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также новогодних талисманов — Петуха и Собаки. Здесь же пройдет концертная программа. На территории парка будут работать фотозона с собаками хаски и тематические интерактивные площадки, где каждый найдет себе занятие по душе. Участников праздника ждут мандарины, душистый чай, баранки и мешок подарков.
На семейную елку в парк «Комсомольский сад» «Единая Россия» приглашает всех желающих. Начало праздника — 24 декабря в 12.00.