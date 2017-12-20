В Лельчицком районе оставленный дома 3-летний мальчик несколько раз звонил в МЧС

Первый звонок поступил от ребенка в Лельчицкое районное подразделение МЧС 19 декабря в 12.12.

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«Длительное время малыш звонил и бросал трубку. Диспетчера МЧС озаботил тот факт, что ребенок долго занят такой “игрой”. В беседе выяснилось, что ему три года и он находится дома один. Незамедлительно начались поиски родителей. Домой к мальчику выехали работники МЧС, в то время как психолог районного отдела образования прибыла в центр оперативного управления подразделения МЧС и общалась с ребенком», — проинформировал Виталий Новицкий.

Прибывшие к месту работники МЧС проникли внутрь квартиры.

«На диване, закутавшись в одеяло, сидел обеспокоенный малыш. На всякий случай была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Спустя 15 минут домой вернулись взрослые. Мама пояснила, что не повела сына в сад из-за его плохого самочувствия. Около 11.30 мальчика оставили спящего дома и отправились на работу», — рассказал Виталий Новицкий.

После осмотра ребенка медиками он вместе с матерью был госпитализирован.

Спасатели напоминают: не оставляйте детей одних! Помнить о безопасности детей должны все, а в первую очередь родители. Именно в семье ребенок получает первые навыки безопасности и неосознанно копирует поведение взрослых, а значит, он должен видеть только положительные примеры.