В Новокузнецке произошло ДТП с участием иномарки и маршрутного такси

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, авария произошла около 10:20 часов на улице Транспортная. Столкнулись иномарка «Toyota Mark II» и маршрутное такси. В результате пострадали 4 человека — оба водителя и два пассажира автобуса. Они получили травмы различной степени тяжести.