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09:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке произошло ДТП с участием иномарки и маршрутного такси

В результате аварии пострадали 4 человека.

В южной столице Кузбасса столкнулись «Toyota Mark II» и маршрутное такси.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, авария произошла около 10:20 часов на улице Транспортная. Столкнулись иномарка «Toyota Mark II» и маршрутное такси. В результате пострадали 4 человека — оба водителя и два пассажира автобуса. Они получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой. По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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