В Новокузнецке произошло ДТП с участием иномарки и маршрутного такси
В результате аварии пострадали 4 человека.
В результате аварии пострадали 4 человека.
В южной столице Кузбасса столкнулись «Toyota Mark II» и маршрутное такси.
По сообщению
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой. По факту ДТП полицейские проводят проверку.