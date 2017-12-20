От Третьяковки до Музея Бахрушина: пять главных зданий Замоскворечья

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Mos.ru продолжает серию материалов по мотивам проекта «Уличный лекторий. Местная история» Музея Москвы. Все лето 2017 года москвоведы и историки архитектуры собирали слушателей во дворах в разных частях города и рассказывали о тайнах и загадках столичных районов. «Уличный лекторий» возобновится будущим летом, а пока лекции о Хамовниках, Шаболовке, Раменках, Измайлове доступны в виде конспектов.

Третьяковская галерея

Адрекс: Лаврушинский переулок, дом 10.

Третьяковская галерея не просто главная достопримечательность района — это важнейший символ Москвы, один из самых известных музеев России, с которым может соперничать разве что Эрмитаж.

Галерея расположена в бывшей усадьбе знаменитого коллекционера Павла Михайловича Третьякова. Когда ему было 28 лет, он написал завещание, согласно которому после смерти его дом и вся коллекция должны перейти городу для устройства общедоступного музея изобразительных искусств. Художники, вдохновленные благородной целью Третьякова, стремились продавать свои картины ему. В результате Павел Михайлович стал крупнейшим коллекционером своего времени.

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Открытие галереи состоялось в 1893 году, еще при жизни Третьякова. Для ее организации он отдал часть своей усадьбы.

Создание музея было делом всей жизни Павла Михайловича — последними словами, которые он произнес на смертном одре, стало напутствие потомкам: «Берегите галерею и будьте здоровы».

После революции галерея стала государственной и коллекция начала стремительно пополняться произведениями искусства из частных собраний бывших дворян и купцов, а также иконами из закрытых и разрушенных храмов.

Сегодня в Третьяковке насчитывается более ста тысяч произведений. Конечно, не все можно увидеть в Лаврушинском переулке. У галереи есть несколько филиалов, а часть коллекции находится в запасниках. Третьяковская галерея продолжает расширяться: в 2018 году будет введен в эксплуатацию новый сверхсовременный музейный комплекс на Кадашёвской набережной.

Марфо-Мариинская обитель сестер милосердия

Адрес: улица Большая Ордынка, дом 34.

Великолепный ансамбль Марфо-Мариинской обители сложился в начале XX века. Основательницей и настоятельницей общины сестер милосердия была великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. На территории обители, которая открыла свои двери в 1909 году, построили здания больницы, амбулатории, аптеки и приюта, а также жилой дом для сестер и священника. Главным украшением комплекса на Большой Ордынке является Покровский храм — шедевр неорусского стиля, одно из лучших творений архитектора Алексея Щусева. Росписи в церкви выполнил еще один великий мастер — Михаил Нестеров.

После революции 1917 года Елизавета Федоровна была казнена, а обитель закрыта. В Покровском храме расположились реставрационные мастерские.

Возрождение общины сестер милосердия произошло в 2009 году, когда обитель праздновала столетний юбилей. В наши дни были восстановлены институты, которые создавала великая княгиня Елизавета Федоровна. Как и в начале XX века, сегодня сестры трудятся и совершают дела милосердия. Уникальный ансамбль Марфо-Мариинской обители сохранился до наших дней почти в первозданном виде.

Палаты Аверкия Кириллова и храм Николы на Берсеневке

Адрес: Берсеневская набережная, дома 18 и 20.

Старомосковский уголок на Берсеневской набережной — одно из немногих мест столицы, где можно увидеть сразу так много исторических памятников. Например, один из главных шедевров русского узорочья в гражданском зодчестве — палаты Аверкия Кириллова. Этот дом называли не просто украшенным, а изукрашенным.

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Даже если бы из всех построек XVII века остались только палаты Кириллова, мы бы имели полное представление об узорочье — главном архитектурном стиле времен первых Романовых. Наличники, кокошники, столбы-кубышки, гирьки, полуколонки, изразцы — здесь есть все основные элементы узорочной декорации.

Если кого-то интересует храмовое зодчество XVII столетия, он опять-таки не сможет пройти мимо Берсеневской набережной. Недалеко от палат Аверкия Кириллова стоит прекрасная церковь Николы на Берсеневке. Не нужно быть архитектурным экспертом, чтобы понять, что жилой дом и храм построены в одно время, в одном стиле и, вероятнее всего, одним зодчим (заказчик точно один — все тот же Аверкий Кириллов). Это не просто два здания середины XVII века — они образуют яркий и гармоничный узорочный ансамбль. Таких неповторимых комплексов в Москве очень мало.

Театральный музей имени Бахрушина

Адрес: улица Бахрушина, дом 31/12.

В Замоскворечье много достопримечательностей, заслуживающих внимания, и не каждый житель района назовет Театральный музей имени Бахрушина главной из них. Но не упомянуть о нем невозможно: это редкий для Москвы музей с одним из самых больших собраний театральных экспонатов в мире. Собирать уникальную коллекцию начал Алексей Александрович Бахрушин — представитель семьи известных московских предпринимателей, которых называли профессиональными благотворителями. Они многое сделали для Москвы, их дела и сегодня помнят жители города. Музей был открыт в 1894 году, когда Алексей Александрович впервые показал свою коллекцию.

Бахрушин был страстным коллекционером. Он мог годами охотиться за какой-нибудь театральной диковинкой. В каждом крупном европейском городе у него были агенты, которые регулярно изучали ассортимент антикварных магазинов и городских рынков.

Алексей Александрович мог предложить немыслимую сумму за интересующий его предмет. В 1896 году архитектор Карл Гиппиус построил для музея новое здание — прекрасный псевдоготический замок. В 1913 году Бахрушин передал музей в ведение Академии наук и сделал его достоянием Москвы. Чтобы сохранить и защитить свою коллекцию в непростое для страны время, Алексей Александрович не эмигрировал после революции 1917 года, а остался во главе Театрального музея.

Церковь Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»

Адрес: улица Большая Ордынка, дом 20.

Церковь на Большой Ордынке — исключительный пример храма, созданного двумя гениальными архитекторами разных поколений. В конце XVIII века колокольню и трапезную построил Василий Баженов — величайший мастер классицизма.

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Несколько десятилетий спустя, в 1830-е годы, проект мощной ротонды, выходящей на красную линию улицы, разработал Осип Бове — главный архитектор послепожарной ампирной Москвы. Объекты, построенные в разное время, прекрасно сочетаются друг с другом благодаря ионическим колоннам трапезной и ротонды, а также другим схожим украшениям.