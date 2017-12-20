От Третьяковки до Музея Бахрушина: пять главных зданий Замоскворечья
О своих любимых зданиях, расположенных в Замоскворечье, рассказывает Денис Дроздов —
О своих любимых зданиях, расположенных в Замоскворечье, рассказывает Денис Дроздов —
Mos.ru продолжает серию материалов по мотивам проекта «Уличный лекторий. Местная история» Музея Москвы. Все лето 2017 года москвоведы и историки архитектуры собирали слушателей во дворах в разных частях города и рассказывали о тайнах и загадках столичных районов. «Уличный лекторий» возобновится будущим летом, а пока лекции о Хамовниках, Шаболовке, Раменках, Измайлове доступны в виде конспектов.
Третьяковская галерея
Адрекс: Лаврушинский переулок, дом 10.
Третьяковская галерея не просто главная достопримечательность района — это важнейший символ Москвы, один из самых известных музеев России, с которым может соперничать разве что Эрмитаж.
Галерея расположена в бывшей усадьбе знаменитого коллекционера Павла Михайловича Третьякова. Когда ему было 28 лет, он написал завещание, согласно которому после смерти его дом и вся коллекция должны перейти городу для устройства общедоступного музея изобразительных искусств. Художники, вдохновленные благородной целью Третьякова, стремились продавать свои картины ему. В результате Павел Михайлович стал крупнейшим коллекционером своего времени.
Открытие галереи состоялось в 1893 году, еще при жизни Третьякова. Для ее организации он отдал часть своей усадьбы.
После революции галерея стала государственной и коллекция начала стремительно пополняться произведениями искусства из частных собраний бывших дворян и купцов, а также иконами из закрытых и разрушенных храмов.
Сегодня в Третьяковке насчитывается более ста тысяч произведений. Конечно, не все можно увидеть в Лаврушинском переулке. У галереи есть несколько филиалов, а часть коллекции находится в запасниках. Третьяковская галерея продолжает расширяться: в 2018 году будет введен в эксплуатацию новый сверхсовременный музейный комплекс на Кадашёвской набережной.
Адрес: улица Большая Ордынка, дом 34.
Великолепный ансамбль
Возрождение общины сестер милосердия произошло в 2009 году, когда обитель праздновала столетний юбилей. В наши дни были восстановлены институты, которые создавала великая княгиня Елизавета Федоровна. Как и в начале XX века, сегодня сестры трудятся и совершают дела милосердия. Уникальный ансамбль
Палаты Аверкия Кириллова и храм Николы на Берсеневке
Адрес: Берсеневская набережная, дома 18 и 20.
Старомосковский уголок на Берсеневской набережной — одно из немногих мест столицы, где можно увидеть сразу так много исторических памятников. Например, один из главных шедевров русского узорочья в гражданском зодчестве — палаты Аверкия Кириллова. Этот дом называли не просто украшенным, а изукрашенным.
Даже если бы из всех построек XVII века остались только палаты Кириллова, мы бы имели полное представление об узорочье — главном архитектурном стиле времен первых Романовых. Наличники, кокошники,
Если
Театральный музей имени Бахрушина
Адрес: улица Бахрушина, дом 31/12.
В Замоскворечье много достопримечательностей, заслуживающих внимания, и не каждый житель района назовет Театральный музей имени Бахрушина главной из них. Но не упомянуть о нем невозможно: это редкий для Москвы музей с одним из самых больших собраний театральных экспонатов в мире. Собирать уникальную коллекцию начал Алексей Александрович Бахрушин — представитель семьи известных московских предпринимателей, которых называли профессиональными благотворителями. Они многое сделали для Москвы, их дела и сегодня помнят жители города. Музей был открыт в 1894 году, когда Алексей Александрович впервые показал свою коллекцию.
Алексей Александрович мог предложить немыслимую сумму за интересующий его предмет. В 1896 году архитектор Карл Гиппиус построил для музея новое здание — прекрасный псевдоготический замок. В 1913 году Бахрушин передал музей в ведение Академии наук и сделал его достоянием Москвы. Чтобы сохранить и защитить свою коллекцию в непростое для страны время, Алексей Александрович не эмигрировал после революции 1917 года, а остался во главе Театрального музея.
Церковь Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
Адрес: улица Большая Ордынка, дом 20.
Церковь на Большой Ордынке — исключительный пример храма, созданного двумя гениальными архитекторами разных поколений. В конце XVIII века колокольню и трапезную построил Василий Баженов — величайший мастер классицизма.
Несколько десятилетий спустя, в 1830-е годы, проект мощной ротонды, выходящей на красную линию улицы, разработал Осип Бове — главный архитектор послепожарной ампирной Москвы. Объекты, построенные в разное время, прекрасно сочетаются друг с другом благодаря ионическим колоннам трапезной и ротонды, а также другим схожим украшениям.
Храм Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» называли «самым европейским» или «самым петербургским» в Первопрестольной. Такие прозвища он получил не только