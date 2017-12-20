«КиноПоиск» назвал лучшие фильмы 2017 года по версии жителей Воронежа

Аналитики «КиноПоиска» изучили оценки, которые ставили в 2017 году фильмам пользователи сервиса, и выяснили, какие кинокартины больше всего понравились жителям Воронежа. Эксперты также составили рейтинг российских и зарубежных актеров.

Из отечественного кино воронежцам больше всего понравился фильм «Аритмия». На втором месте оказался фильм «Салют-7», за ним — «Время первых», «Нелюбовь», «Последний богатырь». Из иностранных кинокартин воронежцы отдали наивысшую оценку фильму «Собачья жизнь». Меньшее число голосов получили «Ла-Ла Ленд», «Лев», «Идеальные незнакомцы», «Одаренная».

Самый высокий рейтинг от воронежцев получил мультфильм «Тайна Коко». Второе место занял «Зверопой», третье — «Тачки-3», четвертое и пятое получили «Лего Фильм: Бэтмен» и «Босс-молокосос».

По количеству просмотров страниц актеров, топ зарубежных звезд возглавили Том Харди, Райан Гослинг и Джеймс Макэвой. Топ российских — Александр Петров, Александра Бортич и Павел Прилучный. Меньше всего жители Воронежа интересовались Данилой Козловским и Джонни Деппом.