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11:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

«КиноПоиск» назвал лучшие фильмы 2017 года по версии жителей Воронежа

Эксперты также составили рейтинг российских и зарубежных актеров.

Аналитики «КиноПоиска» изучили оценки, которые ставили в 2017 году фильмам пользователи сервиса, и выяснили, какие кинокартины больше всего понравились жителям Воронежа. Эксперты также составили рейтинг российских и зарубежных актеров.

Из отечественного кино воронежцам больше всего понравился фильм «Аритмия». На втором месте оказался фильм «Салют-7», за ним — «Время первых», «Нелюбовь», «Последний богатырь». Из иностранных кинокартин воронежцы отдали наивысшую оценку фильму «Собачья жизнь». Меньшее число голосов получили «Ла-Ла Ленд», «Лев», «Идеальные незнакомцы», «Одаренная».

Самый высокий рейтинг от воронежцев получил мультфильм «Тайна Коко». Второе место занял «Зверопой», третье — «Тачки-3», четвертое и пятое получили «Лего Фильм: Бэтмен» и «Босс-молокосос».

По количеству просмотров страниц актеров, топ зарубежных звезд возглавили Том Харди, Райан Гослинг и Джеймс Макэвой. Топ российских — Александр Петров, Александра Бортич и Павел Прилучный. Меньше всего жители Воронежа интересовались Данилой Козловским и Джонни Деппом.

При составлении рейтинга учитывались полнометражные художественные фильмы, вышедшие в российский прокат с 1 января по 7 декабря 2017 года. Топы составлены по рейтингам, актуальным на 14 декабря. Картины, набравшие в Воронеже меньше 50 оценок, в списки не включались, как и фильмы со средней оценкой ниже 6.

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