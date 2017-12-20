Стало известно, какие фильмы предпочитали нижегородцы в 2017 году

За 2017 год в российский кинопрокат вышли 398 фильмов. Аналитики КиноПоиска выяснили, какие из них больше всего понравились жителям Нижнего Новгорода, и составили рейтинг знаменитостей, которыми чаще всего интересовались в этом году.

В рейтинге учитывались полнометражные художественные фильмы, в том числе анимационные, вышедшие в российский прокат в период с 1 января по 7 декабря 2017 года. В список не включались картины, набравшие в Нижнем Новгороде менее 50 оценок или имеющие среднюю оценку ниже шести баллов.

Из отечественных фильмов нижегородцам больше всего понравилась «Аритмия», среди иностранных лидером стал «Ла-Ла Ленд». Самыми популярными зарубежными звездами стали Том Харди, Райан Гослинг и Вин Дизель, а отечественными — Александр Петров, Александра Бортич и Павел Прилучный.

Вот как выглядят списки главных фильмов и звезд 2017 года, по мнению пользователей из Нижнего Новгорода:

Российские фильмы с самым высоким рейтингом.

1. Аритмия.

2. Салют-7.

3. Время первых.

4. Нелюбовь.

5. Последний богатырь.

Иностранные фильмы с самым высоким рейтингом.

1. Ла-Ла Ленд.

2. Собачья жизнь.

3. Одарённая.

4. Бегущий по лезвию 2049.

5. Тор: Рагнарёк.

Мультфильмы с самым высоким рейтингом.

1. Тачки 3.

2. Зверопой.

3. Лего Фильм: Бэтмен.

4. Босс-молокосос.

5. Гадкий я 3.

Топ звёзд российского кино.

По количеству просмотров страницы человека на КиноПоиске.

1. Александр Петров.

2. Александра Бортич.

3. Павел Прилучный.

4. Данила Козловский.

5. Светлана Ходченкова.

Топ звёзд иностранного кино.

По количеству просмотров страницы человека на КиноПоиске.

1. Том Харди.

2. Райан Гослинг.

3. Вин Дизель.

4. Джеймс Макэвой.