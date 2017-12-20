Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
Маргарите Грачевой пришили отрубленную мужем руку
Новый роман напомнил фильм, из-за которого люди падали в обморок
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Забавный шарпей, похожий на медвежонка, стал звездой соцсетей
Восемь плохих сценариев для 2028 годаBloomberg выпустило «Справочник пессимиста» на ближайшее десятилетие
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
СМИ: невеста поведала свою правду о женихах на «Давай поженился»
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
11:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие фильмы предпочитали нижегородцы в 2017 году

Наиболее популярными оказались «Аритмия» и «Ла-Ла Ленд».

За 2017 год в российский кинопрокат вышли 398 фильмов. Аналитики КиноПоиска выяснили, какие из них больше всего понравились жителям Нижнего Новгорода, и составили рейтинг знаменитостей, которыми чаще всего интересовались в этом году.

В рейтинге учитывались полнометражные художественные фильмы, в том числе анимационные, вышедшие в российский прокат в период с 1 января по 7 декабря 2017 года. В список не включались картины, набравшие в Нижнем Новгороде менее 50 оценок или имеющие среднюю оценку ниже шести баллов.

Из отечественных фильмов нижегородцам больше всего понравилась «Аритмия», среди иностранных лидером стал «Ла-Ла Ленд». Самыми популярными зарубежными звездами стали Том Харди, Райан Гослинг и Вин Дизель, а отечественными — Александр Петров, Александра Бортич и Павел Прилучный.

Вот как выглядят списки главных фильмов и звезд 2017 года, по мнению пользователей из Нижнего Новгорода:

Российские фильмы с самым высоким рейтингом.

1. Аритмия.

2. Салют-7.

3. Время первых.

4. Нелюбовь.

5. Последний богатырь.

Иностранные фильмы с самым высоким рейтингом.

1. Ла-Ла Ленд.

2. Собачья жизнь.

3. Одарённая.

4. Бегущий по лезвию 2049.

5. Тор: Рагнарёк.

Мультфильмы с самым высоким рейтингом.

1. Тачки 3.

2. Зверопой.

3. Лего Фильм: Бэтмен.

4. Босс-молокосос.

5. Гадкий я 3.

Топ звёзд российского кино.

По количеству просмотров страницы человека на КиноПоиске.

1. Александр Петров.

2. Александра Бортич.

3. Павел Прилучный.

4. Данила Козловский.

5. Светлана Ходченкова.

Топ звёзд иностранного кино.

По количеству просмотров страницы человека на КиноПоиске.

1. Том Харди.

2. Райан Гослинг.

3. Вин Дизель.

4. Джеймс Макэвой.

5. Джонни Депп.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Крымский мост полностью соединил берега Крыма и Кубани
«Поющее» алтайское озеро покорило британские СМИ
Госдума приняла закон о 10 годах тюрьмы за телефонный терроризм
Белый дом заявил о жесткой позиции Трампа в отношении России
США наложат санкции на Иран за продажу ракет
Названы имена членов инициативной группы по выдвижению Путина
СМИ узнали, какой банк стал жертвой атаки через систему SWIFT
ЦИК обвинил Ходорковского в давлении из-за заявления про Путина
Курс биткоина упал на 15%
Спорт
Валерий Карпин: Не надо верить в Валеру, надо болеть за «Ростов» Новым главным тренером «Ростова» назначен Валерий Карпин. 48-летний специалист подписал контракт на 2,5 года
Авто
Новые правила регистрации авто: 4 главных изменения Проект нового приказа МВД, который установит новые правила регистрации автомобилей, появился на портале regulation.gov.ru
Hi-Tech
Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона Маск собирался отправить свой номер техническому директору компании Oculus, но случайно выложил его в Twitter
Кино
Шоу про экстрасенсов засудили за выдуманные предсказания Создатели передачи «Экстрасенсы ведут расследование» возместят моральный ущерб жителю Череповца
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Есть ли польза от соляных ламп и пещер: мнение врачей Истоки применения соленого воздуха в лечебных целях можно найти еще в Средневековье
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь