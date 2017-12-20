Нижегородский режиссер Андрей Марков стал победителем фестиваля «Киностарт»
В фестивале участвуют как профессионалы, так и начинающие авторы и авторские коллективы, в том числе школьные и студенческие киностудии и объединения.
В фестивале участвуют как профессионалы, так и начинающие авторы и авторские коллективы, в том числе школьные и студенческие киностудии и объединения.
Нижегородский режиссер Андрей Марков стал победителем фестиваля любительского и профессионального короткометражного фильма «Киностарт» в номинации «Лучший короткометражный фильм».
На суд жюри он представил картину «Прощание».
«Это мой первый опыт участия в подобных мероприятиях, поэтому было волнительно представлять Нижний Новгород. Очень приятно, что мой “Киностарт” начался с признания экспертным и профессиональным жюри. Победа в фестивале — это не только моя заслуга, но и всего коллектива авторов и создателей фильма, а также департамента культуры, руководство которого предложило мне поучаствовать в конкурсе», — поделился впечатлениями от победы режиссер.
Кстати, специальный диплом жюри «За лучшую мужскую роль» получил актер Сергей Юдин, снявшийся в фильме Андрея Маркова.
Отметим, что в кинофестивале приняли участие авторы из Владимирской, Вологодской, Московской и Нижегородской области.