Нижегородский режиссер Андрей Марков стал победителем фестиваля «Киностарт»

«Это мой первый опыт участия в подобных мероприятиях, поэтому было волнительно представлять Нижний Новгород. Очень приятно, что мой “Киностарт” начался с признания экспертным и профессиональным жюри. Победа в фестивале — это не только моя заслуга, но и всего коллектива авторов и создателей фильма, а также департамента культуры, руководство которого предложило мне поучаствовать в конкурсе», — поделился впечатлениями от победы режиссер.