В Волжском устроят Фестиваль новогодних ёлок
Фестиваль новогодних ёлок решили устроить в Волжском в предпраздничные дни.
Фестиваль новогодних ёлок решили устроить в Волжском в предпраздничные дни.
Познакомят горожан с традициями и национальными особенностями празднования Нового года 23 декабря с 11.00 до 13.00 на главной площади города в парке «Волжский». Здесь гостям представят ёлки в традиционном национальном оформлении, например, казахскую, татарскую, а «Ёлка Петровских времен» перенесет всех в 17-й век.
Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, гостей фестиваля ждут новогодние приключения по мотивам сказок «12 месяцев», «Снегурочка», «Снежная королева», «Вечера на хуторе близ Диканьки». Также на празднике устроят необычные тематические площадки: «Спортивная ёлка», «Космическая ёлка». Детвору и взрослых ждут квест «В гостях у сказки» и другие новогодние развлечения.
А в воскресенье, 24 декабря, с 10.00 до 12.00 в разных уголках Волжского пройдут праздники «Дворовая ёлка».
И игровая интерактивная программа «Новогодний переполох» ждет волжан 26 декабря в 15.00 на улице Мира, 42а.