В Волжском устроят Фестиваль новогодних ёлок

Источник: Комсомольская правда

Познакомят горожан с традициями и национальными особенностями празднования Нового года 23 декабря с 11.00 до 13.00 на главной площади города в парке «Волжский». Здесь гостям представят ёлки в традиционном национальном оформлении, например, казахскую, татарскую, а «Ёлка Петровских времен» перенесет всех в 17-й век.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, гостей фестиваля ждут новогодние приключения по мотивам сказок «12 месяцев», «Снегурочка», «Снежная королева», «Вечера на хуторе близ Диканьки». Также на празднике устроят необычные тематические площадки: «Спортивная ёлка», «Космическая ёлка». Детвору и взрослых ждут квест «В гостях у сказки» и другие новогодние развлечения.

А в воскресенье, 24 декабря, с 10.00 до 12.00 в разных уголках Волжского пройдут праздники «Дворовая ёлка».