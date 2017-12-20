В Самаре в парке Дружбы открыли каток

В Самаре открылся большой новогодний каток. Лед залили в парке Дружбы. Об этом сообщили в МАУ «Парки Самары».

Уже можно доставать коньки и идти на каток. А 27 декабря в шесть вечера в парке Дружбы пройдет праздничное мероприятие с Дедом Морозом и Снегурочкой.

— Большой новогодний каток в парке Дружбы готов встречать первых посетителей! Праздничное мероприятие на катке с Дедом Морозом и Снегурочкой состоится 27 декабря в 18:00. Приглашаем всех, — говорится в сообщении.

Всего в Самаре этой зимой появится больше 100 катков. Самый большой — на набережной города. Зальют лед на участке от бассейна ЦСК ВВС до улицы Маяковского.