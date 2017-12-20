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10:56 (мск), источник: Uralpress.ru

Автопарк челябинской почты пополнили 60 новых автомобилей

Челябинский филиал Почты России получил 60 новых автомобилей. Это грузовые фургоны и коммерческие автомобили марки «Ford», а также модели ГАЗ и «LADA Largus».

Источник: Uralpress.ru

Новую технику распределили между 13 почтамтами УФПС Челябинской области. Еще 10 машин пополнили транспортный парк курьерской службы.

«Последние несколько лет автопарк Управления федеральной почтовой связи активно обновляется, — рассказал директор Челябинского филиала Почты России Владимир Образцов. — В 2015—2016 годах мы приобрели 114 автомобилей, заменив треть эксплуатируемых транспортных средств. В этом году курс на модернизацию был продолжен. Новые автомобили помогут ускорить доставку почтовых отправлений и позволят сократить издержки на ремонт и обслуживание транспорта».

Половину поступившей техники составили грузовые фургоны марки «Ford» российской сборки. В почтовом управлении отметили, что машины соответствует экологическому классу «Евро-4» и снабжены дизелем Duratorq и 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также всеми необходимыми опциями. Они имеют подогрев водительского сидения, электрорегулировку и обогрев зеркал, регулировку рулевой колонки в двух направлениях. Автомобили оборудованы маршрутными компьютерами, а также современными электронными системами, такими как ESP, ABS, трекшн-контроль, повышающими безопасность в движении.

Как заверяют почтовики, новые автомобили обеспечат сохранность почтовых отправлений и сократят время доставки, а значит, улучшат качество предоставляемых услуг.

Всего в автопарке Челябинского филиала Почты России сейчас имеется 360 автомашин. За год они проходят более 12 миллионов километров пути.

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