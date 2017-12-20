Волгоградские пожарные признаны одними из лучших в ЮФО

В ходе смотра-конкурса комиссией была проверена деятельность всех ЦУКСов в субъектах Южного федерального округа по основным критериям деятельности, таким как: организация оперативного дежурства, состояние и готовность систем управления, взаимодействие с органами повседневного управления функциональных подсистем РСЧС, создание базы трехмёрных моделей потенциально-опасных объектов, работа по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, а также в повседневной деятельности и при реагировании на ЧС (происшествия) и другим критериям.