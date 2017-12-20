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13:49 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Волгоградские пожарные признаны одними из лучших в ЮФО

По итогам смотра-конкурса на звание «Лучший центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации» в Южном федеральном округе в 2017 году ЦУКС ГУ МЧС России по Волгоградской области занял второе место.

В ходе смотра-конкурса комиссией была проверена деятельность всех ЦУКСов в субъектах Южного федерального округа по основным критериям деятельности, таким как: организация оперативного дежурства, состояние и готовность систем управления, взаимодействие с органами повседневного управления функциональных подсистем РСЧС, создание базы трехмёрных моделей потенциально-опасных объектов, работа по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций, а также в повседневной деятельности и при реагировании на ЧС (происшествия) и другим критериям.

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