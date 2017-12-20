Молодежь в России забила на дискотеки и ночные клубы

Ночные увеселительные заведения, согласно опросу, привлекают молодежь в разы меньше, чем шопинг (7,3 против 38 процентов респондентов). Свободное время юные граждане предпочитают тратить на общение в соцсетях (54 процента) и обычные прогулки (45,2).

Любовь к просмотру роликов и фильмов на компьютере, в которой призналась половина респондентов, не отбила интерес посещать кинотеатры (40,4 процента), а доступность электронных книг и сетевых изданий — к чтению книг и журналов (46 процентов), отмечается в исследовании.

Государственные и муниципальные секции в целом по стране регулярно посещает треть участников опроса. Ситуация в этой сфере сильно разнится на региональном уровне. К примеру, в Тюменской области в работе кружков участвует 59 процентов молодежи, а в Северной Осетии — 42 процента.

53 процента опрошенных хотя бы раз в три месяца участвуют в общественно-политических и волонтерских акциях. 12 процентов из них признались, что такие мероприятия проводятся в принудительном порядке.

Подавляющее большинство респондентов (79,2 процента) заявили, что удовлетворены своей жизнью.