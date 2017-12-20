Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украина заявила о начале «освобождения» Крыма
Россияне подвели секс-итоги года
СМИ узнали о запрете на подарочные корзинки после дела Улюкаева
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
Минск назвал причину отказа от закупки электроэнергии из России
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Киев предрек широкомасштабное наступление ополченцев — СМИ
Тимошенко: в Киеве тысячи поддержат войска РФ
Иванка Трамп вышла в свет в костюме из масс-маркета
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
12:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Молодежь в России забила на дискотеки и ночные клубы

Россияне в возрасте до 29 лет потеряли интерес к дискотекам и ночным клубам. Об этом говорится в исследовании, проведенном Общественной палатой. Ночные увеселительные заведения привлекают молодежь в разы меньше, чем шопинг. Свободное время юные граждане предпочитают тратить на соцсети и прогулки.

Ночные увеселительные заведения, согласно опросу, привлекают молодежь в разы меньше, чем шопинг (7,3 против 38 процентов респондентов). Свободное время юные граждане предпочитают тратить на общение в соцсетях (54 процента) и обычные прогулки (45,2).

Любовь к просмотру роликов и фильмов на компьютере, в которой призналась половина респондентов, не отбила интерес посещать кинотеатры (40,4 процента), а доступность электронных книг и сетевых изданий — к чтению книг и журналов (46 процентов), отмечается в исследовании.

Государственные и муниципальные секции в целом по стране регулярно посещает треть участников опроса. Ситуация в этой сфере сильно разнится на региональном уровне. К примеру, в Тюменской области в работе кружков участвует 59 процентов молодежи, а в Северной Осетии — 42 процента.

53 процента опрошенных хотя бы раз в три месяца участвуют в общественно-политических и волонтерских акциях. 12 процентов из них признались, что такие мероприятия проводятся в принудительном порядке.

Подавляющее большинство респондентов (79,2 процента) заявили, что удовлетворены своей жизнью.

В исследовании участвовали люди в возрасте от 15 до 29 лет из 59 регионов страны. Данные собирали на местах отобранные Общественной палатой волонтеры. Участникам опроса разрешили выбирать несколько вариантов ответов на вопросы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трамп рассказал, в чем виновата Россия
Кто виноват в олимпийском позоре России
Госдума приняла закон о 10 годах тюрьмы за телефонный терроризм
В России и мире вырос спрос на надувные танки и ракеты
Сбой в работе касс парализовал работу торговых сетей и заправок
ЦИК уведомят о сборе инициативной группы по выдвижению Путина
СМИ узнали, какой банк стал жертвой атаки через систему SWIFT
Памфилова сочла заявление Ходорковского давлением на ЦИК
Курс биткоина упал на 15%
Спорт
Ты меня уважаешь? «Барса» не будет поздравлять «Реал» Перед первым класико в чемпионате-2017/18 испанцев вновь волнует коридорный вопрос
Авто
Новые правила регистрации авто: 4 главных изменения Проект нового приказа МВД, который установит новые правила регистрации автомобилей, появился на портале regulation.gov.ru
Hi-Tech
Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона Маск собирался отправить свой номер техническому директору компании Oculus, но случайно выложил его в Twitter
Кино
Шоу про экстрасенсов засудили за выдуманные предсказания Создатели передачи «Экстрасенсы ведут расследование» возместят моральный ущерб жителю Череповца
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Вертикальный лес, мечеть и зал Елизаветы. Архитекторы выбирают лучшие здания в мире
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Женщина родила зачатую 25 лет назад дочку Новорожденная Эмма Рен Гибсон, сама не подозревая о том, установила рекорд, почти четверть века проведя в виде замороженного эмбриона.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь