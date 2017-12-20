«СКА-Хабаровск» сменил руководителей
Официальное заявление о кадровых перестановках опубликовано на сайте ФК.
Официальное заявление о кадровых перестановках опубликовано на сайте ФК.
Хабаровск, 20 декабря, AmurMedia.
Общее собрание членов ФК «СКА-Хабаровск» и Попечительский совет клуба приняли решение о кадровых перестановках в администрации клуба и футбольной команде. Досрочно прекращены полномочия генерального директора Олега Флегонтова и спортивного директора Андрея Скорочкина, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФК «СКА-Хабаровск».
Новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск» будет назначен Ринат Билялетдинов. С 60-летним специалистом достигнута принципиальная договоренность о заключении контракта.
Кадровые перестановки в ФК «СКА-Хабаровск» прокомментировал Председатель Попечительского совета клуба Аркадий Мкртычев.
О смене руководства
«За последние полтора года клубу удалось достичь ряда положительных результатов. Фактически заново была выстроена система управления
Но нынешние результаты команды не удовлетворяют ни учредителей клуба, ни, самое главное — наших болельщиков. Очевидно, что в работе администрации клуба и тренерского штаба были допущены просчеты. В связи с этим и было принято решение о проведении кадровых перестановок. Мы рассчитываем, что данные изменения помогут команде выбраться из сложной турнирной ситуации. Убежден, что времени для того, чтобы исправить ошибки и хорошо подготовиться ко второй части сезона, достаточно.
Также, от имени Попечительского совета и от себя лично хочу поблагодарить Олега Юрьевича Флегонтова за профессиональную работу и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере. Сегодня ФК «СКА-Хабаровск», имея небольшое по меркам
О новых назначениях
«Алексей Сергеевич Кандалинцев — 100-процентный армеец. Он является воспитанником школы СКА, а за основную команду провел более 200 матчей. Он по праву входит в число легенд клуба. После окончания спортивной карьеры он долго работал начальником команды и за это время накопил достаточный управленческий опыт. Кроме того, он хорошо знаком с текущей ситуацией и в клубе, и в команде. Все эти факторы, безусловно, учитывались членами Общего собрания и Попечительского совета при назначении Алексея Сергеевича на должность генерального директора. Уверен, что в новом качестве он справится с поставленной задачей и впишет свое имя в историю клуба не только как яркий полузащитник, но и как талантливый руководитель.
Что касается смены главного тренера, то занимавший эту должность Алексей Николаевич Поддубский сам прекрасно понимает, что ему не хватило опыта работы на уровне
О выборе Билялетдинова
«Ринат Саярович за долгие годы работы в российском футболе зарекомендовал себя только с положительной стороны. Особенно стоит отметить его талант и умение работать с молодыми игроками. Оцениваем мы положительно и его период карьеры в казанском “Рубине”. При нем “Рубин”, не обладая большим бюджетом, демонстрировал качественный футбол, и был
«Положительно откликнулся на предложение председателя Попечительского совета клуба Аркадия Николаевича Мкртычева возглавить команду, так как мне всегда приятно окунаться в новую среду, решать новые задачи. Опыт, знания и желание для этого у меня присутствуют. Я бы сейчас не хотел говорить о