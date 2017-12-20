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11:01 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцы назвали значимые события 2017 года

События 2017 года, которые приморцы назвали значимыми для края и России в целом, в подборке «Deita. ru». Сначала мы обратились к общероссийским темам и выяснили, какое событие года можно назвать значимым для страны. То, что Россия в очередной раз заставила…

Источник: Reuters

События 2017 года, которые приморцы назвали значимыми для края и России в целом, в подборке «Deita.ru».

Сначала мы обратились к общероссийским темам и выяснили, какое событие года можно назвать значимым для страны.

То, что Россия в очередной раз заставила мир не только услышать свой голос, но и уважать свои решения, можно, пожалуй, назвать главным достижением года. События в Сирии оставались в центре внимания в течение всего 2017 года, а визит президента России Владимира Путина 11 декабря на российскую базу Хмеймим стал значимым событием. Верховный Главнокомандующий ВС РФ отдал приказ начать вывод российской военной группировки из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации.

«За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели. Мы никогда не забудем о жертвах и утратах, которые понесли в борьбе с террором и здесь в Сирии, и у нас в России».

Президент России выразил благодарность военнослужащим, которые с честью выполнили поставленные боевые задачи и с победой возвращаются домой. Речь Путина получила огромный резонанс, а социальные сети буквально «взорвались» от восторженных откликов.

«Россия сделала то, что не смогла коалиция США из 68 стран» — эта цитата одного из пользователей сети Тwitter облетела российские и мировые СМИ.

Приморцы гордятся и своей малой Родиной. Они назвали события уходящего года, которые считают важными для края.

Так, ставший традиционным Восточно-экономический форум, вновь привлек внимание страны и мира к краю. То, чего не удалось сделать Саммиту АТЭС во Владивостоке, успешно реализует ВЭФ. Приезд на форум первых лиц страны и многих иностранных держав «вписывает» имя приморской столицы в экономическую и политическую карты мира. Главное событие года — третий ВЭФ — побил свой предыдущий рекорд: число делегатов выросло почти в два раза — с 3500 в 2016 году до 6000 в 2017-ом. В этот раз во Владивосток прибыли делегации из более чем 60 стран, что уже говорит о растущем престиже форума. На ВЭФ-2017 было подписано 217 инвестиционных соглашений на общую сумму порядка 2,5 триллиона рублей. Причем, половина всех подписанных соглашений это развитие промышленности — транспорт, логистика, добыча полезных ископаемых, сельское и рыболовное хозяйство, туризм и другие. При этом, более 90% инвестиций приходят в регион из России, 7% — из Китая, 0,7% из Республики Кореи и 0,6% — из других стран. По мнению полпреда в ДФО Юрия Трутнева, можно с уверенностью говорить о начале второго этапа развития Дальнего Востока.

«Сейчас нам необходимо сосредоточиться на комплексном социально-экономическом развитии региона. Нашим приоритетом должно стать повышение качества жизни на Дальнем Востоке и создание необходимой инфраструктуры для будущих сотрудников строящихся предприятий», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Год экологии и «Формирование комфортной городской среды» не прошел незаметно.

Меняется не только отношение к Приморью, но и сама жизнь в крае. Год Экологии, который завершается в России, «разбудил» самосознание и активность жителей края и страны в целом. Наверное, еще никогда вопросы экологической безопасности, охраны окружающей среды и сохранение «зеленых зон» не приковывали к себе столь пристального внимания. И впервые за долгие годы словосочетание «комфортная среда» перестало быть эфемерным и обрело реальные черты в виде лавочек во дворах, деревьев в скверах, качелях на детских площадках. А приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стал одним из главных радостных событий года. И это не случайно — его реализация касается практически каждого жителя. Ведь всем хочется жить в красивом, уютном городе, селе. Проект, который стартовал в стране по поручению президента России Владимира Путина, рассчитан на шесть лет. В Приморье к концу текущего года намерены привести в порядок более 280 дворовых территорий, 59 общественных мест и шесть парков. На эти цели из федерального, краевого и муниципальных бюджетов предусмотрено более 500 миллионов рублей. А всего в программе участвуют 58 городов и поселков. Уже определились лидеры программы, среди которых Артем, Уссурийск, Спасск-Дальний, Владивосток, Кировский и Надежденский районы.

Владивосток культурный «сияет» все ярче и это заметно.

2017 год стал беспрецедентным в истории культуры Приморья не только по размаху мероприятий, но и небывалому интересу зрителей.

Стоит отметить здесь второй Дальневосточный фестиваль «Мариинский». С 15 июля по 13 августа состоялось 40 концертов и спектаклей во Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске, на которых побывало рекордное количество зрителей — более 50 000 человек.

Вновь порадовал юбилейный международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого», на котором было показано более 170 российских и зарубежных фильмов. Настоящим открытием стал XIV Международный джазовый фестиваль, впервые в истории приморской культуры вошедший в общероссийский ТОП-10 самых популярных джазовых фестивалей, пропустив вперед только Санкт-Петербург.

Столько знаковых культурных мероприятий и все — впервые!

«Дни Эрмитажа» во Владивостоке — выставки, мастер-классы лекции, виртуальный кинотеатр и Зал Юпитера, который впервые в России увидели именно приморцы. Также, как и одну из самых известных картин Исаака Левитана «Март», которую на время показа во Владивостоке взяли из постоянной экспозиции Государственной Третьяковской галереи. Отмечают приморцы выставку картин советских художников «Окна в России» из собраний «Третьяковки» и выставку 40 шедевров самого известного российского мариниста, великого живописца Ивана Айвазовского.

Музыка и тигры — любим и ценим.

Не остался незамеченным и пятый, юбилейный, международный музыкальный фестиваль V-ROX, собравший на несколько дней во Владивостоке российских и зарубежных музыкантов. Редкий житель Приморья не знает про День тигра. Праздник, призванный поддержать сохранение популяции амурских тигров, прошедший во Владивостоке в 18 раз, вырос и превратился в настоящее ежегодное празднование, о котором знают и говорят далеко за пределами края.

В 2017 году российской молодежи уделялось большое внимание — это важно.

И XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, состоявшийся в Сочи и собравший несколько тысяч молодых людей из 150 стран мира — прямое этому доказательство. Легендарный фестиваль, история которого началась в 1947 году в Праге, в 1957 и 1985 году бывал в СССР, в России же он был проведен впервые. И впервые в истории самого фестиваля была задействована вся страна — для участников была проведена региональная программа в разных городах России. Владивосток, к слову, также стал одной из площадок ВФМС.

Приморцы, добившиеся успехов в спорте и творчестве.

Так, например, кикбоксера Александра Захарова сегодня можно называть одним из самых известных приморских спортсменов, который на протяжении нескольких лет выигрывает все важные турниры и прославляет край. Победив на чемпионате мира в Будапеште в ноябре, он отстоял свой титул и стал двукратным чемпионом мира по кикбоксингу. Вновь уссурийский кикбоксер стоял на высшей ступени пьедестала и в его честь звучал российский гимн. Эта победа принесла Александру Захарову звание «Заслуженный мастер спорта России», а его наставнику, старшему тренеру приморской Федерации кикбоксинга Андрею Подоплелову, звание «Заслуженный тренер России».

Нынешний год стал знаменательным и для самого спортсмена — Александра выбрали капитаном сборной России — заслуженное уважение и признание коллег. Добавим, что Александр Захаров выиграл все награды, которые есть в любительском спорте.

В 2017 году зажглась еще одна приморская звезда. Воспитанник детского дома-интерната из села Покровка 11-летний Женя Шевченко сумел очаровать всех. Финалист телевизионного проекта на федеральном канале — «Ты — супер» сумел пройти жесткий отбор среди полутора тысяч воспитанников детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей из России и 11 зарубежных стран и попасть в число 92 счастливчиков, которые приехали в Москву.

За Женю «болели» не только в школе-интернате для детей-сирот, но и многие приморцы.

«В нашем доме-интернате ежегодно, накануне Дня Учителя, проводится конкурс “Я — талантлив!”. Мы стараемся разглядеть в детях творческие способности и всячески поддерживаем их желание петь, читать стихи, танцевать…», — рассказал в беседе с «Deita.ru» директор Константин Торгонский.

На Женю Шевченко педагоги сразу обратили внимание, когда он выступил на школьном концерте.

«Он пел с таким удовольствием и даже пританцовывал и было видно: пение ему в радость и способности есть, — рассказала учитель английского языка Ирина Удовенко, — Когда узнали про конкурс на НТВ, даже не раздумывали. Желание принять участие в проекте появилось сразу!».

Сирота из Приморья стал всеобщим любимцем на конкурсе. И пусть не удалось победить, но он сумел сделал главное — подарить надежду многим воспитанникам детдомов и школ интернатов. Дети поверили в то, что можно добиться успеха благодаря своему таланту и трудолюбию.

Как стало известно «Deita.ru» многие воспитанники уже с нетерпением ждут начала новых творческих конкурсов и намерены не только принять в них участие, но и победить.

Инна Эстрина.

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