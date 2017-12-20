Президентский грант на сумму 143 млн рублей получит Ростовский музтеатр

Размеры грантов для творческих коллективов, в числе которых оказался донской театр, установлены постановлением, размещенным на сайте кабмина РФ.

Ростовский музтеатр получает президентский грант в области культуры и искусства уже пятый год подряд. В 2016 году коллективу было выделено 111 млн рублей.