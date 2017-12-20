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12:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Президентский грант на сумму 143 млн рублей получит Ростовский музтеатр

Ростовский государственный музыкальный театр получит грант президента РФ в размере 143 млн рублей.

Размеры грантов для творческих коллективов, в числе которых оказался донской театр, установлены постановлением, размещенным на сайте кабмина РФ.

Ростовский музтеатр получает президентский грант в области культуры и искусства уже пятый год подряд. В 2016 году коллективу было выделено 111 млн рублей.

Эти средства было решено использовать для премирования сотрудников театра.

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