Президентский грант на сумму 143 млн рублей получит Ростовский музтеатр
Ростовский государственный музыкальный театр получит грант президента РФ в размере 143 млн рублей.
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Ростовский государственный музыкальный театр получит грант президента РФ в размере 143 млн рублей.
Размеры грантов для творческих коллективов, в числе которых оказался донской театр, установлены постановлением, размещенным на сайте кабмина РФ.
Ростовский музтеатр получает президентский грант в области культуры и искусства уже пятый год подряд. В 2016 году коллективу было выделено 111 млн рублей.
Эти средства было решено использовать для премирования сотрудников театра.