К Новому году Сочи украсили Буратино-снеговики
Накануне Нового года в Сочи установили деревянных снеговиков с длинным носом морковного цвета.
Накануне Нового года в Сочи установили деревянных снеговиков с длинным носом морковного цвета.
Вместо трех снежных комьев — спилы, на голову снеговикам надели шляпы из дерева со снежинкой, в руках — метла. Снеговиков изготовил председатель домового комитета с улицы Донской Евгений Заливчий.
«Снег в центре Сочи под Новый год — большая редкость. Поэтому мы решили к празднику украсить придомовую территорию снеговиками из природных материалов. Они и праздничное настроение создают, и не растают в лучах южного солнца», — прокомментировали порталу Юга.ру в управляющей компании «Дом Сервис».
В подъездах жилых домов компании нарядили елки, зажгли гирлянды и установили сани с подарками.
Как сообщали Юга.ру, главную елку Сочи соберут из букв поздравления «С Новым годом!». Курорт украсят раковинами и другими морскими атрибутами.