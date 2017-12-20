К Новому году Сочи украсили Буратино-снеговики

Вместо трех снежных комьев — спилы, на голову снеговикам надели шляпы из дерева со снежинкой, в руках — метла. Снеговиков изготовил председатель домового комитета с улицы Донской Евгений Заливчий.

«Снег в центре Сочи под Новый год — большая редкость. Поэтому мы решили к празднику украсить придомовую территорию снеговиками из природных материалов. Они и праздничное настроение создают, и не растают в лучах южного солнца», — прокомментировали порталу Юга.ру в управляющей компании «Дом Сервис».