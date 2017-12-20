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12:58 (мск), источник: ЮГА.ру

К Новому году Сочи украсили Буратино-снеговики

Накануне Нового года в Сочи установили деревянных снеговиков с длинным носом морковного цвета.

Источник: ЮГА.ру

Вместо трех снежных комьев — спилы, на голову снеговикам надели шляпы из дерева со снежинкой, в руках — метла. Снеговиков изготовил председатель домового комитета с улицы Донской Евгений Заливчий.

«Снег в центре Сочи под Новый год — большая редкость. Поэтому мы решили к празднику украсить придомовую территорию снеговиками из природных материалов. Они и праздничное настроение создают, и не растают в лучах южного солнца», — прокомментировали порталу Юга.ру в управляющей компании «Дом Сервис».

В подъездах жилых домов компании нарядили елки, зажгли гирлянды и установили сани с подарками.

Как сообщали Юга.ру, главную елку Сочи соберут из букв поздравления «С Новым годом!». Курорт украсят раковинами и другими морскими атрибутами.

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