На въезде в Судак установят знак
Мэрия
Мэрия
На этой неделе в Судаке подвели итоги конкурса на символ, который будет встречать всех, кто приезжает в город.
Всего предложено двадцать вариантов, авторами которых стали специалисты из Судака и других крымских городов. Своими идеями поделились и студенты — будущие архитектуры.
Конкурсанты рассказали жюри о своих работах: из какого материала они будут сделаны, особенности конструкции, главная идея символа.
— По результатам конкурса первое место заняла работа Максима Янакова, которая набрала наибольшее количество баллов, — сообщили в
Автора эскиза, который занял второе место, наградили дипломом и денежным призом — 10 тысяч рублей. Третье место завоевали две работы.
Знак, который сделают по