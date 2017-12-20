На въезде в Судак установят знак

На этой неделе в Судаке подвели итоги конкурса на символ, который будет встречать всех, кто приезжает в город.

Всего предложено двадцать вариантов, авторами которых стали специалисты из Судака и других крымских городов. Своими идеями поделились и студенты — будущие архитектуры.

Конкурсанты рассказали жюри о своих работах: из какого материала они будут сделаны, особенности конструкции, главная идея символа.

— По результатам конкурса первое место заняла работа Максима Янакова, которая набрала наибольшее количество баллов, — сообщили в пресс-службе администрации города Судака, — победителю вручили диплом и 20 тысяч рублей.

Автора эскиза, который занял второе место, наградили дипломом и денежным призом — 10 тысяч рублей. Третье место завоевали две работы.