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11:09 (мск), источник: Комсомольская правда

На въезде в Судак установят знак

Мэрия город-курорта выбрала лучший проект скульптурной композиции, которая станет визитной карточкой города.

На этой неделе в Судаке подвели итоги конкурса на символ, который будет встречать всех, кто приезжает в город.

Всего предложено двадцать вариантов, авторами которых стали специалисты из Судака и других крымских городов. Своими идеями поделились и студенты — будущие архитектуры.

Конкурсанты рассказали жюри о своих работах: из какого материала они будут сделаны, особенности конструкции, главная идея символа.

— По результатам конкурса первое место заняла работа Максима Янакова, которая набрала наибольшее количество баллов, — сообщили в пресс-службе администрации города Судака, — победителю вручили диплом и 20 тысяч рублей.

Автора эскиза, который занял второе место, наградили дипломом и денежным призом — 10 тысяч рублей. Третье место завоевали две работы.

Знак, который сделают по эскизу-победителю установят на въезд в город, в районе улиц Феодосийское шоссе и Склонная.

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