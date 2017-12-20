Включение на Ракитовском кольце светофоров, вызвавшее пробку, было тестовым
Светофоры на кольце Московского и Ракитовского шоссе опять отключены.
Светофоры на кольце Московского и Ракитовского шоссе опять отключены.
В среду, 20 декабря, утром, включение утром светофоров на развязке Московского и Ракитовского шоссе в Самаре приведшее, как пишет 63.ru, ссылаясь на горожан, к транспортному коллапсу, было тестовым запуском.
«Это был тестовый запуск. Сейчас светофоры вновь отключили. Планируем запустить их в работу после Нового года. Автомобилям всегда будет гореть зеленый свет, а пешеходы смогут переключать его для себя с помощью кнопки», — приводит пояснение подрядчика 63.ru.
Светофорный комплекс на развязке Московского и Ракитовского шоссе является частью автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД), и будет работать в автоматическом режиме с учетом интенсивности движения транспорта.