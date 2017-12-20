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11:06 (мск), источник: НИА Самара

Алкоголь в новогоднюю ночь в Самарской области можно будет купить до 23 часов

Депутаты губернской думы предложили скорректировать антиалкогольный закон.

Источник: РИА "Новости"

На заседании комитета по промышленности Самарской губернской думы 19 декабря депутаты скорректировали областной закон о мерах по ограничению продажи алкоголя. При этом было принято решение отозвать прошлый законопроект, предполагающий снятие ограничений продажи алкоголя утром.

Теперь, согласно новым поправкам, алкоголь можно будет купить в любой день с 10 утра до 23 часов вечера.

Как отметили члены комитета, снятие ограничений наиболее актуально накануне грядущих праздников, поскольку 31 декабря выпадает на воскресенье.

Напомним, при старых ограничениях алкоголь по воскресеньям можно было купить лишь до 17 часов.

При этом снимаются ограничения, касающиеся дней молодежных праздников, — Дня студента и дня молодежи, но остаются в силе для 1 июня и 1 сентября, пишет СитиТраффик.

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