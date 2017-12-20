Алкоголь в новогоднюю ночь в Самарской области можно будет купить до 23 часов

Источник: РИА "Новости"

На заседании комитета по промышленности Самарской губернской думы 19 декабря депутаты скорректировали областной закон о мерах по ограничению продажи алкоголя. При этом было принято решение отозвать прошлый законопроект, предполагающий снятие ограничений продажи алкоголя утром.

Теперь, согласно новым поправкам, алкоголь можно будет купить в любой день с 10 утра до 23 часов вечера.

Как отметили члены комитета, снятие ограничений наиболее актуально накануне грядущих праздников, поскольку 31 декабря выпадает на воскресенье.

Напомним, при старых ограничениях алкоголь по воскресеньям можно было купить лишь до 17 часов.