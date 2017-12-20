Участники экскурсий «На пути к просвещению» посетят Входоиерусалимский храм в Иркутске
Фоторепортаж.
Фоторепортаж.
Приход храма в честь Входа Господня в Иерусалим получил субсидию в 160 тысяч рублей на профилактику экстремистских проявлений в сфере этноконфессиональных отношений. В рамках проекта в Иркутске состоится серия ежеквартальных экскурсий «На пути к просвещению», целью которых является знакомство детей мигрантов, трудных подростков, учащихся воскресных школ с религиозными традициями во избежание экстремизма, претензий на исключительность, истинность, а также формирование у них грамотного представления о священных книгах. Участники мероприятий посетят Входоиерусалимский храм, кафедральный собор Непорочного Сердца Божьей Матери, соборную мечеть, Иркутскую синагогу и дацан.
Как рассказал настоятель православного прихода храма в честь Входа Господня в Иерусалим, отец Андрей Степанов, проект также предполагает проведение круглых столов в научной библиотеке имени Валентина Распутина и концерт в