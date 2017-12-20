Участники экскурсий «На пути к просвещению» посетят Входоиерусалимский храм в Иркутске

Приход храма в честь Входа Господня в Иерусалим получил субсидию в 160 тысяч рублей на профилактику экстремистских проявлений в сфере этноконфессиональных отношений. В рамках проекта в Иркутске состоится серия ежеквартальных экскурсий «На пути к просвещению», целью которых является знакомство детей мигрантов, трудных подростков, учащихся воскресных школ с религиозными традициями во избежание экстремизма, претензий на исключительность, истинность, а также формирование у них грамотного представления о священных книгах. Участники мероприятий посетят Входоиерусалимский храм, кафедральный собор Непорочного Сердца Божьей Матери, соборную мечеть, Иркутскую синагогу и дацан.

Как рассказал настоятель православного прихода храма в честь Входа Господня в Иерусалим, отец Андрей Степанов, проект также предполагает проведение круглых столов в научной библиотеке имени Валентина Распутина и концерт в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы». Реализация экскурсионной программы начнется с Входоиерусалимского храма. Церковь является памятником истории и культуры города и с 1990 года находится под государственной охраной. Здание храма передали Иркутской епархии в 2003 году. В то время началась реставрация церкви за счет добровольных пожертвований прихожан. В 2013 году состоялось великое освящение храма митрополитом Иркутским и Ангарским Вадимом в сослужении иркутского духовенства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.