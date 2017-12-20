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11:18 (мск), источник: VN.ru

Иван Ургант посмеялся над жителями Новосибирска

В начале юмористического шоу на Первом канале «Вечерний Ургант» его ведущий высмеял инициативу муниципальных властей, по распоряжению которых все городские елки накануне Нового года покрасили в розовый цвет, облив особым антивандальным веществом.

Добавим, что на прошлой неделе елки и сосны в скверах Новосибирска действительно сменили естественный цвет на розовый. Это была специальная акция сотрудников Горзеленхоза, которая проводится ежегодно в канун новолетия. Специалисты обрабатывают деревья особым раствором, после этого браконьерам уже не захочется их рубить. «Вандалы выбирают молодые елочки, небольшие. Если берут большое дерево, то отпиливают только полтора-два метра, а остальное выбрасывают», — сетует начальник отдела лесного хозяйства Горзеленхоз Николай Зверев.

Иван Ургант в своем вечернем шоу разместил на ноутбуке в эфире Первого канала обидную фотографию, на которой, по словам шоумена, изображены новосибирцы, отмечающие Новый в год в противогазах. Ведущий даже сочинил стихотворение по этому поводу.

Маленькой елочке холодно зимой,

Из лесу елочку взяли мы домой,

Дедушка кашляет, задохнулся кот,

Весело-весело встретим Новый год.

Добавим, что химический раствор держится на новосибирских елках около двух месяцев, а затем смывается. Несмотря на ярко-розовый цвет, в составе красящего вещества нет никаких вредных химикатов для людей, животных и самих деревьев. Но если вандалы срубят елку и принесут домой, в тепле состав начнет таять и выделять резкий и неприятный запах.

Благодаря раствору, вандалы почти перестали вырубать ели. В прошлом году, говорят специалисты, украли одну елку, в этом пока случаев не было. Добавим, что препарат прошел сертификацию и изготавливается на органической основе. Уже обработано более двух тысяч елей.

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