Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украина заявила о начале «освобождения» Крыма
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Фильм, заставивший зрителей падать в обморок во время просмотра
Поклонская прокомментировала вынесенный Улюкаеву приговор
Белоруссия отказалась от закупки электроэнергии из РФ из-за цены
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
В Петербурге у рабочего угнали только что купленный Bentley
В США выпустят трехколесный летающий автомобиль
СМИ: невеста поведала свою правду о женихах на «Давай поженился»
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
Иванка Трамп вышла в свет в костюме из масс-маркета
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
12:41 (мск), источник: Kazinform

Девочка весом 5,4 кг родилась в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Девочка родилась в столице с весом 5,4 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

Читайте также
В Актобе женщина ждала скорую 3 часа и рожала в машине

По словам врачей, это третья девочка за последние 20 лет, родившаяся с таким весом в Астане.

«Малышка весом 5 400 грамм родилась 13 декабря. Роды прошли без осложнений. Послеродовой период протекал также без осложнений. Ребенка с мамой в удовлетворительном состоянии выписали домой», — сообщила заведующая родовым отделением перинатального центра № 3 Эльмира Алимжан.

Родители назвали ребенка Жаннур. У 5-килограммовой малышки есть два старших брата.

Как пояснили в управлении здравоохранения, первая девочка с необычно большим весом родилась в Астане еще в 2003 году (5 584 грамм). В 2014 году родилась девочка с весом 5 750 грамм. А в этом году в столице родился мальчик, вес которого составил 5 500 грамм.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Бизнес-тренер «разводил» на деньги клиентов в Алматы
Более 60 казахстанских детей возвращены на родину из горячих точек - КНБ РК
Госдума приняла закон о 10 годах тюрьмы за телефонный терроризм
В России и мире вырос спрос на надувные танки и ракеты
Сбой в работе касс парализовал работу торговых сетей и заправок
ЦИК уведомят о сборе инициативной группы по выдвижению Путина
СМИ узнали, какой банк стал жертвой атаки через систему SWIFT
Памфилова сочла заявление Ходорковского давлением на ЦИК
Курс биткоина упал на 15%
Спорт
Ты меня уважаешь? «Барса» не будет поздравлять «Реал» Перед первым класико в чемпионате-2017/18 испанцев вновь волнует коридорный вопрос
Авто
Новые правила регистрации авто: 4 главных изменения Проект нового приказа МВД, который установит новые правила регистрации автомобилей, появился на портале regulation.gov.ru
Hi-Tech
Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона Маск собирался отправить свой номер техническому директору компании Oculus, но случайно выложил его в Twitter
Кино
Шоу про экстрасенсов засудили за выдуманные предсказания Создатели передачи «Экстрасенсы ведут расследование» возместят моральный ущерб жителю Череповца
Недвижимость
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Женщина родила зачатую 25 лет назад дочку Новорожденная Эмма Рен Гибсон, сама не подозревая о том, установила рекорд, почти четверть века проведя в виде замороженного эмбриона.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь