458 980 жителей региона прошли диспансеризацию

В этом году впервые выявлено 30 736 случаев заболеваний, среди которых лидируют болезни эндокринной системы (13 702). Диагностированы злокачественные новообразования (258), сахарный диабет (502), болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением (3 022), туберкулез (38). Медики выявили основные факторы риска развития заболеваний: нерациональное питание, низкая физическая активность и избыточная масса тела.

— Предупредить заболевание легче и дешевле, чем впоследствии лечить его. Благодаря диспансеризации можно обнаружить заболевание на ранней стадии, когда оно наиболее эффективно поддается лечению. Диспансеризация позволяет выявить факторы риска и предупредить появление болезней.