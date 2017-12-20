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11:29 (мск), источник: VN.ru

458 980 жителей региона прошли диспансеризацию

В обследовании населения принимают участие 59 медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, и шесть ведомственных.

В этом году впервые выявлено 30 736 случаев заболеваний, среди которых лидируют болезни эндокринной системы (13 702). Диагностированы злокачественные новообразования (258), сахарный диабет (502), болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением (3 022), туберкулез (38). Медики выявили основные факторы риска развития заболеваний: нерациональное питание, низкая физическая активность и избыточная масса тела.

Олег Иванинский, врио министра здравоохранения Новосибирской области:

 — Предупредить заболевание легче и дешевле, чем впоследствии лечить его. Благодаря диспансеризации можно обнаружить заболевание на ранней стадии, когда оно наиболее эффективно поддается лечению. Диспансеризация позволяет выявить факторы риска и предупредить появление болезней.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 51 от 20 декабря 2017 года.

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