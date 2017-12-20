Специалисты закончили работы на участке ул. Тихая, где нашли радий

Специалисты «РосРАО» на прошлой неделе вывезли последний грузовик с загрязненной радиацией землей с ул. Тихая, 25. Сейчас на загрязненном участке есть небольшие локальные очаги, которые будут ликвидироваться местными специалистами, пишет 59.



Напомним, 15 ноября специалисты из Екатеринбурга вскрыли асфальт на ул. Тихая, где 27 октября было обнаружено радиационное пятно. В земле была обнаружена разбитая стеклянная бутылка с белым порошком. Веществом является радий.



Бутылку с порошком поместили в специальный контейнер и вывезли для захоронения.