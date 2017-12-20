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12:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В ростовском дворе установили домики для котов

В Ростове-на-Дону жильцы многоквартирного дома восхитились заботой местных коммунальщиков о братьях наших меньших. В жилом дворе в СЖМ появились специальные домики для кормления бездомных кошек.

Внешне они напоминают нечто среднее между собачьей будкой и скворечником, но сделаны очень ладно. С их помощью работники ЖКХ решают вопрос чистоты двора: теперь любители усатых-полосатых могут покормить бродячих животных в специально отведенном месте, а не высыпать корм, где попало.

Жильцы удивляются, что это была инициатива не волонтеров и зоозащитников, а именно коммунальщиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, «котодомики» предусмотрительно приковали цепями к дереву. Обсуждая фотографии двора в социальных сетях, ростовчане предрекают, что инновацию все равно украдут или сломают. Многие сетуют, что коммунальщики заботятся о котах, хотя есть множество проблемных вопросов, касающихся людей.

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