В ростовском дворе установили домики для котов
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Внешне они напоминают нечто среднее между собачьей будкой и скворечником, но сделаны очень ладно. С их помощью работники ЖКХ решают вопрос чистоты двора: теперь любители
Жильцы удивляются, что это была инициатива не волонтеров и зоозащитников, а именно коммунальщиков.
Кстати, «котодомики» предусмотрительно приковали цепями к дереву. Обсуждая фотографии двора в социальных сетях, ростовчане предрекают, что инновацию все равно украдут или сломают. Многие сетуют, что коммунальщики заботятся о котах, хотя есть множество проблемных вопросов, касающихся людей.