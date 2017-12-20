В ростовском дворе установили домики для котов

Внешне они напоминают нечто среднее между собачьей будкой и скворечником, но сделаны очень ладно. С их помощью работники ЖКХ решают вопрос чистоты двора: теперь любители усатых-полосатых могут покормить бродячих животных в специально отведенном месте, а не высыпать корм, где попало.

Жильцы удивляются, что это была инициатива не волонтеров и зоозащитников, а именно коммунальщиков.

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