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12:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Мировые модельеры начали отказываться от участия в Неделях моды

Британский дизайнер Вивьен Вествуд отказалась от участия в Неделе моды в Лондоне и планирует заменить показ на цифровую презентацию. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Фотографии и видеоролики весенней коллекции 2018 будут показаны днем 8 января. «Мы с нетерпением ждем того момента, когда сможем показать вам нашу коллекцию. Традиционному показу мы предпочли цифровой, чтобы вам было удобнее рассматривать вещи и чтобы вы полюбили их так же, как мы», — сообщила Вествуд.

Вивьен Вествуд не единственный дизайнер, отказавшийся от участия в Неделях моды. Осенью 2015 года сообщалось, что американский дизайнер и режиссер Том Форд отказался от традиционного показа на Неделе моды в Лондоне и представил свою коллекцию в новом виде. Он снял видеоролик, в съемках которого, наряду с профессиональными моделями, приняла участие певица Леди Гага.

В июне нынешнего года стало известно, что основатель французской марки Vetements, дизайнер Демна Гвасалия также принял решение не устраивать традиционный показ новой коллекции бренда в рамках Недели высокой моды в Париже.

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