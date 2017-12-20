Девочка весом 5,4 килограмма родилась в Астане
Девочка весом 5,4 килограмма родилась в Астане. По словам врачей, это третья девочка за последние 20 лет, родившаяся с таким весом в столице. Об.
Девочка весом 5,4 килограмма родилась в Астане. По словам врачей, это третья девочка за последние 20 лет, родившаяся с таким весом в столице. Об.
Об этом сообщает медиацентр акимата. «Малышка весом 5 400 грамм родилась 13 декабря.
Роды прошли без осложнениий. Ребенка с мамой в удовлетворительном состоянии выписали домой", — отметила заведующая родовым отделением перинатального центра № 3 Эльмира Алимжан. Родители назвали ребенка Жаннур.
У 5-килограммовой малышки есть два старших брата.
Как пояснили в управлении здравоохранения, первая девочка с необычно большим весом родилась в Астане еще в 2003 году (5 584 грамм). В 2014 году родилась девочка — 5 750 грамм. А в этом году в столице родился