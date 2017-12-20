Девочка весом 5,4 килограмма родилась в Астане

Как пояснили в управлении здравоохранения, первая девочка с необычно большим весом родилась в Астане еще в 2003 году (5 584 грамм). В 2014 году родилась девочка — 5 750 грамм. А в этом году в столице родился мальчик-великан, вес которого составил 5 500 грамм.