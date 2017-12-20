У мэрии Екатеринбурга есть вопросы к «кладбищу» в ЦПКиО

Заявление прозвучало на заседании комиссии гордумы по МСУ, где сегодня обсуждается концепция развития знаковой городской площадки.

При этом чиновница не отрицает, что к эстетической стороне проекта вопросы есть, хотя, например, скульптурное оформление улицы Вайнера ей не нравится еще больше.

Ярошевская добавила, что у ЦПКиО нет регламента по установке малых форм, но если депутаты настаивают, то правила можно прописать в уставе учреждения.