Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Украина заявила о начале «освобождения» Крыма
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Ученые назвали привычку, продлевающую жизнь человека
Ученые рассказали, как избежать смерти от рака
Белоруссия отказалась от закупки электроэнергии из РФ из-за цены
Восемь плохих сценариев для 2028 годаBloomberg выпустило «Справочник пессимиста» на ближайшее десятилетие
В Киеве десятки тысяч поддержат войска РФ - опасение Тимошенко
Названы самые сексуальные женщины России
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
СМИ: невеста поведала свою правду о женихах на «Давай поженился»
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
Иванка Трамп вышла в свет в костюме из масс-маркета
Образ дня: Тина Канделаки в роскошном «цветочном» платье
В Сети показали фигуры спортсменок из США и России
Ищенко: «Вежливые люди» для НАТО страшнее Калибра
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
12:46 (мск), источник: ЕАН

У мэрии Екатеринбурга есть вопросы к «кладбищу» в ЦПКиО

Руководитель екатеринбургского управления культуры Татьяна Ярошевская заявила, что установка в ЦПКиО им. Маяковского памятных знаков, похожих на могилы, не противоречит концепции развития парка.

Заявление прозвучало на заседании комиссии гордумы по МСУ, где сегодня обсуждается концепция развития знаковой городской площадки.

При этом чиновница не отрицает, что к эстетической стороне проекта вопросы есть, хотя, например, скульптурное оформление улицы Вайнера ей не нравится еще больше.

Ярошевская добавила, что у ЦПКиО нет регламента по установке малых форм, но если депутаты настаивают, то правила можно прописать в уставе учреждения.

Подробно о концепции развития ЦПКиО агентство писало ранее. После ознакомления с ней некоторые депутаты сделали вывод о том, что деятельность нынешнего руководителя парка Романа Шадрина ей не соответствует.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Госдума приняла закон о 10 годах тюрьмы за телефонный терроризм
В России и мире вырос спрос на надувные танки и ракеты
Сбой в работе касс парализовал работу торговых сетей и заправок
ЦИК уведомят о сборе инициативной группы по выдвижению Путина
СМИ узнали, какой банк стал жертвой атаки через систему SWIFT
Памфилова сочла заявление Ходорковского давлением на ЦИК
Курс биткоина упал на 15%
Спорт
Ты меня уважаешь? «Барса» не будет поздравлять «Реал» Перед первым класико в чемпионате-2017/18 испанцев вновь волнует коридорный вопрос
Авто
Новые правила регистрации авто: 4 главных изменения Проект нового приказа МВД, который установит новые правила регистрации автомобилей, появился на портале regulation.gov.ru
Hi-Tech
Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона Маск собирался отправить свой номер техническому директору компании Oculus, но случайно выложил его в Twitter
Кино
Шоу про экстрасенсов засудили за выдуманные предсказания Создатели передачи «Экстрасенсы ведут расследование» возместят моральный ущерб жителю Череповца
Недвижимость
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Хельсинки отказались от строительства большой мечети
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Леди
Расставания-2017: кому из звезд они пошли на пользу Эти знаменитые женщины доказывают своим примером, что любовную травму можно не только пережить, но и сделать катализатором для новых карьерных свершений
Дети
Женщина родила зачатую 25 лет назад дочку Новорожденная Эмма Рен Гибсон, сама не подозревая о том, установила рекорд, почти четверть века проведя в виде замороженного эмбриона.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь