Стало известно, почему в Омске не работают заправки «Газпрома»

Омские водители закидали социальные сети сообщениями, что не смогли купить топливо на АЗС «Газпрома». Причем, такая ситуация была по всему городу. Люди гадали, что же могло произойти. Пресс-служба отреагировала оперативно и объяснила причину — оказалось, массово вышли из строя кассовые аппараты.