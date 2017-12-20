Стало известно, почему в Омске не работают заправки «Газпрома»
На это массово жаловались водители.
На это массово жаловались водители.
Омские водители закидали социальные сети сообщениями, что не смогли купить топливо на АЗС «Газпрома». Причем, такая ситуация была по всему городу. Люди гадали, что же могло произойти.
— В ночь на 20 декабря на ряде АЗС произошло отключение фискальных регистраторов кассовых аппаратов при полностью исправном оборудовании. Фискальные регистраторы — это единая система учета чеков в точках продаж для контроля налогообложения. Продажи любых товаров без фискальных чеков запрещены. Причины произошедшего выясняются, — сообщается на официальном сайте компании.
Кстати, сейчас уже снова начали работать следующие АЗС: