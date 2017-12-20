В центре Волгограда с завтрашнего дня на 100 метров сдвинут две остановки

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгограда, перенос остановок позволит повысить пропускную способность крайне загруженного перекрестка улицы Комсомольской и проспекта Ленина, и повысить безопасность дорожного движения.

Кроме того, ожидается, что перенос остановок сделает поворот направо с улицы Комсомольской на Первую продольную более комфортным, а водители автобусов и троллейбусов смогут заблаговременно перестроиться для левого поворота в сторону Комсомольской.