Три новых автобусных маршрута запустят в Нижнем с 22 декабря

Три новых автобусных маршрута запустят в Нижнем Новгороде с 22 декабря. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города. Пятый конкурс на право пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам выиграло ООО «Автолигатранс-НН».



В лоте разыгрывались маршруты: № 55 «ЗКПД 4 — автовокзал «Щербинки», № 93 «Агрокомбинат «Горьковский» — микрорайон Верхние Печеры» и № 94 «ЗКПД-4 — микрорайон Кузнечиха-2». На конкурс было подано две заявки. Два из трех новых маршрутов частично дублируют уже существующие маршруты Т-6 и Т-52: они будут работать до 1 января 2018 года.



Вопросы о новых маршрутах нижегородцы могут задавать по телефону 430−40−40 с 8.00 до 20.00.