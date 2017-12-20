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13:55 (мск), источник: Newsroom24.ru

Три новых автобусных маршрута запустят в Нижнем с 22 декабря

Пятый конкурс на право пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам выиграло ООО «Автолигатранс-НН».

Источник: Newsroom24.ru

Три новых автобусных маршрута запустят в Нижнем Новгороде с 22 декабря. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города. Пятый конкурс на право пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам выиграло ООО «Автолигатранс-НН».

В лоте разыгрывались маршруты: № 55 «ЗКПД 4 — автовокзал «Щербинки», № 93 «Агрокомбинат «Горьковский» — микрорайон Верхние Печеры» и № 94 «ЗКПД-4 — микрорайон Кузнечиха-2». На конкурс было подано две заявки. Два из трех новых маршрутов частично дублируют уже существующие маршруты Т-6 и Т-52: они будут работать до 1 января 2018 года.

Вопросы о новых маршрутах нижегородцы могут задавать по телефону 430−40−40 с 8.00 до 20.00.

Ранее сообщалось о том, что пять маршрутов частных перевозчиков отменяются в Нижнем Новгороде с 21 октября.

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