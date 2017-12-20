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15:47 (мск), источник: Informburo.kz

Узбекистанцы стоят в очереди на границе за дешёвыми казахстанскими продуктами

На казахстанско-узбекской границе образовались длинные очереди. Тысячи жителей Ташкента, готовящиеся к Новому году, стремятся попасть на казахстанский рынок, где продукты стоят на 30−40% дешевле, чем в Узбекистане, передаёт «Озодлик».

Люди рассказывают, что часами стоят на КПП «Гишткуприк», чтобы попасть на территорию Казахстана.

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«Если придёте на границу в 7 утра, то только во второй половине дня вам удастся попасть в Казахстан. Людям приходятся по 5−6 часов стоять на ногах, чтобы пройти границу. Пожилые люди, женщины и дети испытывают большие трудности в такой толкотне», — сообщил житель Ташкента.

По словам узбекистанцев, большинство жителей Ташкента и Ташкентской области предпочитают ехать за покупками в соседний Казахстан. По их словам, в последнее время эта тенденция ещё больше усилилась.

В начале этого месяца сообщалось, что Казахстан и Узбекистан в 2018—2019 годах собираются провести работы по реконструкции и расширению наиболее загруженных пунктах пропуска на границе.

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