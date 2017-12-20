На временном КПП «Паланка» запущен совместный контроль

Согласно Таможенной службе, по причине текущих инфраструктурных ограничений, связанных со строительством нового пункта пересечения границы, этот объект будет продолжать принимать только транспортные единицы, масса груза которых составляет не более 3,5 тонн, и маршрутки вместимостью до 22 посадочных мест. А после ввода в эксплуатацию нового пограничного пункта, запланированного на конец 2018 года, он будет открыт для всех категорий транспортных единиц и мощность его удвоится. По оценкам, количество обрабатываемых транспортных средств составит около 570 000 единиц.