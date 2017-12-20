На временном КПП «Паланка» запущен совместный контроль
Лица, пересекающие
Лица, пересекающие
Это возможно благодаря запуску на временном пограничном пункте совместного контроля, который будет осуществляться таможенными и пограничными органами Республики Молдова и Украины.
Согласно Таможенной службе, по причине текущих инфраструктурных ограничений, связанных со строительством нового пункта пересечения границы, этот объект будет продолжать принимать только транспортные единицы, масса груза которых составляет не более 3,5 тонн, и маршрутки вместимостью до 22 посадочных мест. А после ввода в эксплуатацию нового пограничного пункта, запланированного на конец 2018 года, он будет открыт для всех категорий транспортных единиц и мощность его удвоится. По оценкам, количество обрабатываемых транспортных средств составит около 570 000 единиц.
Создание совместного
Бюджет проекта составляет 5,56 млн евро, из которых 4,5 млн. предоставлены Европейским Союзом, а 1,06 млн евро — правительством Республики Молдова.