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14:21 (мск), источник: Noi.md

На временном КПП «Паланка» запущен совместный контроль

Лица, пересекающие молдо-украинскую границу через пограничный контрольно-пропускной пункт «Паланка», пройдут через один фильтр контроля, а время ожидания на таможне сократится примерно на 20%.

Источник: Noi.md

Это возможно благодаря запуску на временном пограничном пункте совместного контроля, который будет осуществляться таможенными и пограничными органами Республики Молдова и Украины.

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Согласно Таможенной службе, по причине текущих инфраструктурных ограничений, связанных со строительством нового пункта пересечения границы, этот объект будет продолжать принимать только транспортные единицы, масса груза которых составляет не более 3,5 тонн, и маршрутки вместимостью до 22 посадочных мест. А после ввода в эксплуатацию нового пограничного пункта, запланированного на конец 2018 года, он будет открыт для всех категорий транспортных единиц и мощность его удвоится. По оценкам, количество обрабатываемых транспортных средств составит около 570 000 единиц.

Создание совместного контрольно-пропускного пункта «Паланка» основано на соглашении, подписанном 11 марта 1997 года между правительствами Республики Молдова и Украины об организации совместного контроля на семи пунктах пересечения молдо-украинской границы: «Крива-Мамалыга», «Медвежа-Зеленая», «Ларга-Клеменцы», Бричаны-Росошаны, «Кучурган-Первомайск», «Паланка-Маяк-Удобное» и «Джурджулешты-Рени».

Бюджет проекта составляет 5,56 млн евро, из которых 4,5 млн. предоставлены Европейским Союзом, а 1,06 млн евро — правительством Республики Молдова.

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