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13:55 (мск), источник: Вести.Ru

В животе японки нашли забытую 44 года назад при операции марлю

Медики больницы при университете города Нагоя в Японии забыли в 1970 году при операции внутри одной из пациенток кусок марли, который был обнаружен лишь 44 года спустя.

Медики больницы при университете города Нагоя в Японии забыли в 1970 году при операции внутри одной из пациенток кусок марли, который был обнаружен лишь 44 года спустя.

О случившемся стало известно лишь недавно, когда об этом рассказали представители больницы с согласия самой пациентки. Женщина, которой сейчас уже за 80, в течение многих лет жаловалась на боли в животе.

В 2014 году у нее была диагностирована опухоль в прямой кишке. Во время операции по ее удалению вместе с опухолью из организма пациентки был извлечен кусок марли, сообщает Japan Times.

По мнению специалистов, именно марля могла быть причиной болей в животе у женщины. Единственным хирургическим вмешательством, которому она до этого момента подвергалась, была операция по поводу бесплодия, сделанная в этой же больнице в 1970 году. Скорее всего, марля внутри пациентки была оставлена именно тогда.

В больнице принесли женщине официальные извинения. Ей будет выплачена компенсация.

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