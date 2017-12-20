В Иркутске начинают штрафовать за сосульки на крышах

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 20 декабря 2017 года пресс-служба администрации города, в каждом округе несколько сотрудников ежедневно проезжают по всем улицам, уже составлен график, в соответствии с которым все управляющие организации должны вычистить небезопасные для людей кровли. Кроме того, все собственники зданий уведомлены о том, что вычистить крыши необходимо в трехдневный срок после образования опасной наледи на крышах. При этом опасное место, куда может сойти снежная масса, необходимо огородить сигнальной лентой до момента очистки.

С начала последнего снегопада в центральной части города уже составлено 28 протоколов об административном правонарушении за неубранные сосульки. 21 декабря состоится административная комиссия, на которой будут рассматриваться эти нарушения. Штраф в данном случае составляет от 5 тыс. рублей для физических лиц, до 50 тыс. рублей — для юридических.

«В историческом центре — это касается в первую очередь улицы Карла Маркса — у нас кровли у домов очень необычные. Где-то они уже достаточно ветхие, где-то металлические, где-то разноуровневые и шиферные. В итоге для такой уборки нужны профессиональные промышленные альпинисты. Специалистов такого профиля в городе не так уж и много, поэтому если управляющая организация не заключила заранее договор на обслуживание, оперативно отработать эту ситуацию они не могут. А многие действительно оказались не готовы к тому, что чистить крыши придется в декабре», — рассказала председатель комитета по управлению Правобережным округом Юлия Гордина.

В случае, когда существует серьёзная опасность схода твердого снега с крыши, а УК или собственник по каким-либо причинам не в состоянии очистить кровлю, в Правобережном округе с потенциально опасными сосульками борется специально созданное муниципальное аварийное предприятие. У его сотрудников на вооружении есть специальная вышка, с помощью которой они сбивают наледь и снег с крыш.

«К сожалению, работе муниципального предприятия, да и многих УК мешает припаркованный личный транспорт. Зачастую во дворах невозможно провести уборку ни днем, ни ночью, потому что постоянно там стоят машины. Поэтому мы призываем иркутян в ближайшие дни внимательно следить за объявлениями на подъездах, по возможности убирать автомобили туда, где они не будут мешать работам», — отметила председатель комитета.