В Иркутске начинают штрафовать за сосульки на крышах
Рейды по очистке крыш от снега и сосулек проводятся в Иркутске.
Рейды по очистке крыш от снега и сосулек проводятся в Иркутске.
Как сообщает 20 декабря 2017 года
С начала последнего снегопада в центральной части города уже составлено 28 протоколов об административном правонарушении за неубранные сосульки. 21 декабря состоится административная комиссия, на которой будут рассматриваться эти нарушения. Штраф в данном случае составляет от 5 тыс. рублей для физических лиц, до 50 тыс. рублей — для юридических.
«В историческом центре — это касается в первую очередь улицы Карла Маркса — у нас кровли у домов очень необычные.
В случае, когда существует серьёзная опасность схода твердого снега с крыши, а УК или собственник по
«К сожалению, работе муниципального предприятия, да и многих УК мешает припаркованный личный транспорт. Зачастую во дворах невозможно провести уборку ни днем, ни ночью, потому что постоянно там стоят машины. Поэтому мы призываем иркутян в ближайшие дни внимательно следить за объявлениями на подъездах, по возможности убирать автомобили туда, где они не будут мешать работам», — отметила председатель комитета.
В округе также напомнили, что собственники жилых помещений несут обязательства по сбиванию сосулек со своих балконов. Если это сделать невозможно, необходимо сразу обратиться в свою УК или округ с просьбой о помощи в этой ситуации и обеспечить доступ к своему балкону для коммунальщиков. По всем вопросам, касающимся расчистки крыш, а также с жалобами на ненадлежащее содержание придомовой территории можно обращаться в комитеты по управлению округами. В Правобережном округе можно позвонить по телефону 52−04−00, в Октябрьском — 52−00−06 и 52−02−48, в Свердловском — 52−03−51, в Ленинском — 52−02−23. Можно оставить заявку по телефону единой диспетчерской службы 520−112.