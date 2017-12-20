В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ
В 20 муниципальных образованиях Челябинской области растет заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. В настоящее время ситуация оценивается как не эпидемическая.
В 20 муниципальных образованиях Челябинской области растет заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. В настоящее время ситуация оценивается как не эпидемическая.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
В Челябинске за прошедшую неделю зарегистрировано 11 тысяч 196 случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 4,6% и ниже уровня эпидемического порога на 19%.
Сохраняется сезонный подъем заболеваемости пневмонией. За неделю показатель составил 1,23 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 2%. В Челябинске показатель составил 1,13 на 10 тысяч населения, отмечено снижение заболеваемости на 10%.