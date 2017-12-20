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12:54 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ

В 20 муниципальных образованиях Челябинской области растет заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. В настоящее время ситуация оценивается как не эпидемическая.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за неделю в области ОРВИ заболели 25тысяч 240 человек, что выше уровня предыдущей недели на 1%. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 11,8%.

В Челябинске за прошедшую неделю зарегистрировано 11 тысяч 196 случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 4,6% и ниже уровня эпидемического порога на 19%.

Сохраняется сезонный подъем заболеваемости пневмонией. За неделю показатель составил 1,23 на 10 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 2%. В Челябинске показатель составил 1,13 на 10 тысяч населения, отмечено снижение заболеваемости на 10%.

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