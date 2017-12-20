В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за неделю в области ОРВИ заболели 25тысяч 240 человек, что выше уровня предыдущей недели на 1%. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 11,8%.

В Челябинске за прошедшую неделю зарегистрировано 11 тысяч 196 случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 4,6% и ниже уровня эпидемического порога на 19%.