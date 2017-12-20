Корь в детской больнице Крыма: Роспотребнадзор проводит расследование

Источник: РИА "Новости"

«Один из работников заболел корью. Проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий с целью недопущения распространения заболевания среди лиц, находящихся на лечении и среди сотрудников учреждения. Выясняется прививочный анамнез сотрудников», — рассказала Пеньковская.

Как стало известно РИА Новости Крым из собственных источников, в рамках эпидемиологического расследования на время выяснения, кто из сотрудников имеет прививки от кори, от работы отстранены порядка 500 сотрудников медучреждения. На данный момент официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщал РИА Новости Крым, в Крыму зарегистрировано несколько случаев кори среди не привитого населения, в частности, в Евпатории и Симферополе. Ранее Пеньковская заверила, что на полуострове проблем с вакциной от заболевания нет — все медицинские организации обеспечены иммунобиологическими препаратами в полном объеме.

Неблагополучная эпидемическая ситуация по кори остается на Украине и в ряде европейских стран. По информации ВОЗ, вспышки кори зарегистрированы в Румынии — около 5 тысяч случаев, в Италии — более 4,8 тысяч, Украине — 1,6 тысяч, Германии — более 950 случаев, Таджикистане — 685, Франции — 420, Бельгии — 365 случаев.