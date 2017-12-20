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12:59 (мск), источник: РИА Крым

Корь в детской больнице Крыма: Роспотребнадзор проводит расследование

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. Крымское управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в связи со случаем заболевания корью в Республиканской детской клинической больнице (Симферополь). Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель управления Наталья Пеньковская.

Источник: РИА "Новости"

«Один из работников заболел корью. Проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий с целью недопущения распространения заболевания среди лиц, находящихся на лечении и среди сотрудников учреждения. Выясняется прививочный анамнез сотрудников», — рассказала Пеньковская.

Как стало известно РИА Новости Крым из собственных источников, в рамках эпидемиологического расследования на время выяснения, кто из сотрудников имеет прививки от кори, от работы отстранены порядка 500 сотрудников медучреждения. На данный момент официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщал РИА Новости Крым, в Крыму зарегистрировано несколько случаев кори среди не привитого населения, в частности, в Евпатории и Симферополе. Ранее Пеньковская заверила, что на полуострове проблем с вакциной от заболевания нет — все медицинские организации обеспечены иммунобиологическими препаратами в полном объеме.

Неблагополучная эпидемическая ситуация по кори остается на Украине и в ряде европейских стран. По информации ВОЗ, вспышки кори зарегистрированы в Румынии — около 5 тысяч случаев, в Италии — более 4,8 тысяч, Украине — 1,6 тысяч, Германии — более 950 случаев, Таджикистане — 685, Франции — 420, Бельгии — 365 случаев.

Корь — заразное вирусное заболевание, оно передается воздушно-капельным путем и, учитывая высокую контагиозность, заболеть может каждый независимо от возраста, пола, социального статуса. У не привитых против кори лиц риск заражения 100%. Перенесенное заболевание может вызвать тяжелые осложнения (энцефалиты, пневмонии) вплоть до летального исхода.

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