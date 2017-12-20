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15:51 (мск), источник: 365info.kz

Сын Кыдырали Болманова с размахом отпраздновал 17-летие

19 декабря старшему сыну Кыдырали Болманова и Каракат Абильдиной Бекболату Болманову исполнилось 17 лет.

День рождения Бекболат отметил в одном из караоке-баров Астаны, где для гостей была арендована VIP-зона.

Каракат и Кыдырали также присутствовали на мероприятии — вместе с друзьями сына. Абильдина сделала несколько фото с сыном и его подругами, которые были безмерно рады присутствию казахстанской певицы.

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Что подарили в этот день имениннику звездные родители, пока остается загадкой. Не исключено, что Болманову-младшему презентовали квартиру, автомобиль или дорогой аксессуар.

Кстати, за любовь к роскошным атрибутам Бекболат как-то попал под шквал критики, опубликовав фото за рулем дорого авто. Тогда подписчики парня возмутились, что несовершеннолетний футболист ездит без водительского удостоверения.

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