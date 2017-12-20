Сын Кыдырали Болманова с размахом отпраздновал 17-летие
19 декабря старшему сыну Кыдырали Болманова и Каракат Абильдиной Бекболату Болманову исполнилось 17 лет.
19 декабря старшему сыну Кыдырали Болманова и Каракат Абильдиной Бекболату Болманову исполнилось 17 лет.
День рождения Бекболат отметил в одном из
Каракат и Кыдырали также присутствовали на мероприятии — вместе с друзьями сына. Абильдина сделала несколько фото с сыном и его подругами, которые были безмерно рады присутствию казахстанской певицы.
Что подарили в этот день имениннику звездные родители, пока остается загадкой. Не исключено, что
Кстати, за любовь к роскошным атрибутам Бекболат