Рыбьи оргии оглушают дельфинов

Источник: AP 2017

Статья с описанием результатов опубликована в журнале Biology Letters.

Мексиканская корвина (Cynoscion othonopterus) — находящийся под угрозой вымирания вид рыб, обитающих только к Калифорнийском заливе у берегов Мексики, а также в дельте реки Колорадо. Одна такая рыба в период размножения издает брачный зов, напоминающий «действительно громкий пулемет», который состоит из нескольких отдельных звуковых импульсов. Когда сотни или тысячи животных собираются для спаривания раз в год, то «коллективный хор звучит подобно толпе на стадионе или, возможно, как очень громкий улей», — комментирует соавтор работы Тимоти Роуэлл из Университета Сан-Диего.

Звуки оказываются настолько громкими, что временно оглушали находящихся поблизости морских млекопитающих. Это происходит только в течение пары недель брачного периода, когда все взрослые мексиканские корвины собираются на территории площадью меньше процента обычного ареала.

В это время издаваемые ими звуки можно почувствовать как дрожание корпусов лодок и даже услышать над водой. Рыбаков привлекает это скопление рыб, вырастающих до метра и весящих около 12 килограмм. Лодка с одной сетью может очень быстро выловить до двух тонн рыб.

Ученые установили в 2014 году звукозаписывающую аппаратуру под водой для отслеживания количества рыб в мутной воде.