Рыбьи оргии оглушают дельфинов
Рыбы в Калифорнийском заливе издают в брачный период настолько громкие звуки, что могут оглушать других морских существ. Это самые громкие
Рыбы в Калифорнийском заливе издают в брачный период настолько громкие звуки, что могут оглушать других морских существ. Это самые громкие
Статья с описанием результатов опубликована в журнале Biology Letters.
Мексиканская корвина (Cynoscion othonopterus) — находящийся под угрозой вымирания вид рыб, обитающих только к Калифорнийском заливе у берегов Мексики, а также в дельте реки Колорадо. Одна такая рыба в период размножения издает брачный зов, напоминающий «действительно громкий пулемет», который состоит из нескольких отдельных звуковых импульсов. Когда сотни или тысячи животных собираются для спаривания раз в год, то «коллективный хор звучит подобно толпе на стадионе или, возможно, как очень громкий улей», — комментирует соавтор работы Тимоти Роуэлл из Университета
В это время издаваемые ими звуки можно почувствовать как дрожание корпусов лодок и даже услышать над водой. Рыбаков привлекает это скопление рыб, вырастающих до метра и весящих около 12 килограмм. Лодка с одной сетью может очень быстро выловить до двух тонн рыб.
Ученые установили в 2014 году звукозаписывающую аппаратуру под водой для отслеживания количества рыб в мутной воде.
Оказалось, что за последнее время рыбы стали мельче, что можно счесть признаком чрезмерного вылова. Ученые делают вывод, что необходимо регулировать рыбный промысел, чтобы обеспечить дальнейшее существование этого удивительного действа в дикой природе.