Житель Бутурлиновки в суде добился компенсации от Министерства финансов РФ

Бутурлиновский районный суд частично удовлетворил иск местного жителя к Министерству финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства по Воронежской области о возмещении вреда, причиненного в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила помощник судьи Екатерина Науменко в среду, 20 декабря.

Мужчина мотивировал свои требования тем, что в отношении него было незаконно возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Бутурлиновский районный суд признал мужчину невиновным.

— Ссылаясь на незаконное привлечение к уголовной ответственности, он оценил причиненный ему моральный вред и подал иск о возмещении компенсации, на которую имеет право, — пояснила Екатерина Науменко.