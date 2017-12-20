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14:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Бутурлиновки в суде добился компенсации от Министерства финансов РФ

Мужчина за незаконное привлечение его к уголовной ответственности получит 50 тыс рублей.

Бутурлиновский районный суд частично удовлетворил иск местного жителя к Министерству финансов РФ в лице Управления Федерального казначейства по Воронежской области о возмещении вреда, причиненного в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила помощник судьи Екатерина Науменко в среду, 20 декабря.

Мужчина мотивировал свои требования тем, что в отношении него было незаконно возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Бутурлиновский районный суд признал мужчину невиновным.

— Ссылаясь на незаконное привлечение к уголовной ответственности, он оценил причиненный ему моральный вред и подал иск о возмещении компенсации, на которую имеет право, — пояснила Екатерина Науменко.

Министерство финансов РФ выплатит бутурлиновцу компенсацию в размере 50 тыс. рублей.

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