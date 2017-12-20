Социальная акция «Рождественский караван» состоится на пл. Маркина в Нижнем Новгороде

Согласно информации, акция пройдет 22 декабря в 15:00 в рамках зимнего фестиваля городской среды «Нижний, выходи гулять» на площади Маркина. Маленьких и взрослых, мальчиков и девочек ждут соревнования по мини-футболу, интересные конкурсы, подвижные игры, праздничное представление и подарки.

Мероприятие организуют администрация Нижегородского района совместно с дирекцией по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области при спонсорской поддержке.

Напомним, все новогодние мероприятия в областном центре проходят в рамках общероссийского зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять». Фестиваль проводится с 15 декабря 2017 года по 10 апреля 2018 года.

Одна из основных его целей — стимулирование жителей городов к активному участию в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В Нижнем Новгороде он получит свое продолжение в 2018 году.