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15:25 (мск), источник: НТА-Приволжье

Социальная акция «Рождественский караван» состоится на пл. Маркина в Нижнем Новгороде

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации города, около 100 многодетных семей ждут интересные конкурсы, подвижные игры, праздничное представление и подарки.

Согласно информации, акция пройдет 22 декабря в 15:00 в рамках зимнего фестиваля городской среды «Нижний, выходи гулять» на площади Маркина. Маленьких и взрослых, мальчиков и девочек ждут соревнования по мини-футболу, интересные конкурсы, подвижные игры, праздничное представление и подарки.

Мероприятие организуют администрация Нижегородского района совместно с дирекцией по проведению спортивных и зрелищных мероприятий Нижегородской области при спонсорской поддержке.

Напомним, все новогодние мероприятия в областном центре проходят в рамках общероссийского зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять». Фестиваль проводится с 15 декабря 2017 года по 10 апреля 2018 года.

Одна из основных его целей — стимулирование жителей городов к активному участию в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В Нижнем Новгороде он получит свое продолжение в 2018 году.

Напомним, что фестиваль «Рождественская сказка» пройдёт в Нижнем Новгороде с 26 декабря по 7 января.

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