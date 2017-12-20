В Ростове наградили лауреатов конкурса «Особенные таланты»
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Юным участникам вручили новогодние подарки, дипломы и сюрпризы.
Конкурс организован в рамках регионального партийного проекта единороссов. Лучших наградил председатель Законодательного собрания области Александр Ищенко.
«Мы хотим сделать из проекта “Особенное детство” разностороннюю программу, чтобы она работала, как для детей, так и для их родителей — поддержка и помощь нужна не только детям, но и их родителям, особенно мамам», — отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
В Ростовской области почти 13 тысяч детей с ограниченными возможностями. Проект «Особенное детство», считают его инициаторы, призван расширить круг их возможностей.