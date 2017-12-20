В Ростове наградили лауреатов конкурса «Особенные таланты»

«Мы хотим сделать из проекта “Особенное детство” разностороннюю программу, чтобы она работала, как для детей, так и для их родителей — поддержка и помощь нужна не только детям, но и их родителям, особенно мамам», — отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.