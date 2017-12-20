В Беларуси к 2020 году вместо участковых терапевтов будут работать врачи общей практики

По словам Ольги Маршалко, в Беларуси в настоящее время первичное звено здравоохранения переходит на работу по принципу врача общей практики, идет активное развитие общей врачебной практики — аналога семейной медицины.
«К 2020 году все участковые терапевты будут переведены и продолжат работать врачами общей практики. Проект подразумевает слаженную работу целой команды — врача, помощника врача и медсестры. Мы рассчитываем, что этот проект позволит нам обеспечить качественное оказание медицинской помощи и уделить больше внимания каждому пациенту», — сказала она.
По ее словам, в настоящее время ведется активная подготовка соответствующих специалистов.
«Начинается подготовка врачей общей практики на уровне медуниверситетов с 6-го курса. Данные специалисты обучаются в субординатуре врача общей практики, далее проходят обучение в интернатуре, а в последующем начинают работать врачами общей практики. Это первый способ подготовки специалистов. Второй осуществляется через повышение квалификации и переподготовку уже работающих врачей», — проинформировала Ольга Маршалко.
Она подчеркнула, что институт работы врачей общей практики в стране существует уже давно, он постепенно развивается и совершенствуется.
«Более половины первичного звена у нас работают врачами общей практики. Мы активно развиваем также институт помощников врача. Работа команды профессионалов — врача, помощника врача и медсестры — приобретает все большую масштабность», — пояснила начальник управления.
Вместе с тем Ольга Маршалко заверила, что узкие специалисты из поликлиник не исчезнут.
«Мы внимательно изучили опыт стран, где подобная система также функционирует. Мы не планируем убирать узких специалистов из поликлиник, просто их количество останется таким, которое необходимо исходя из существующей потребности и выстроенных стандартов. Волноваться, что все замкнется на враче общей практики, не стоит. Если пациент по назначению врача будет нуждаться в консультации узкого специалиста, такая консультация на уровне первичного звена ему будет обеспечена. Ситуации, при которой поликлиники останутся без узких специалистов, не будет», — заключила она.