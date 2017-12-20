В Беларуси к 2020 году вместо участковых терапевтов будут работать врачи общей практики

Источник: БЕЛТА

По словам Ольги Маршалко, в Беларуси в настоящее время первичное звено здравоохранения переходит на работу по принципу врача общей практики, идет активное развитие общей врачебной практики — аналога семейной медицины.

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«К 2020 году все участковые терапевты будут переведены и продолжат работать врачами общей практики. Проект подразумевает слаженную работу целой команды — врача, помощника врача и медсестры. Мы рассчитываем, что этот проект позволит нам обеспечить качественное оказание медицинской помощи и уделить больше внимания каждому пациенту», — сказала она.

По ее словам, в настоящее время ведется активная подготовка соответствующих специалистов.

«Начинается подготовка врачей общей практики на уровне медуниверситетов с 6-го курса. Данные специалисты обучаются в субординатуре врача общей практики, далее проходят обучение в интернатуре, а в последующем начинают работать врачами общей практики. Это первый способ подготовки специалистов. Второй осуществляется через повышение квалификации и переподготовку уже работающих врачей», — проинформировала Ольга Маршалко.

Она подчеркнула, что институт работы врачей общей практики в стране существует уже давно, он постепенно развивается и совершенствуется.

«Более половины первичного звена у нас работают врачами общей практики. Мы активно развиваем также институт помощников врача. Работа команды профессионалов — врача, помощника врача и медсестры — приобретает все большую масштабность», — пояснила начальник управления.

Вместе с тем Ольга Маршалко заверила, что узкие специалисты из поликлиник не исчезнут.